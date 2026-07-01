Son Dakika | İBB davasında heyet başkanının görev yeri değişti

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin

HSK Birinci Dairesi’nin yayımladığı kararnameyle İstanbul’da görev yapan çok sayıda ağır ceza mahkemesi ve ticaret mahkemesi başkanının görev yeri değiştirildi.

Kararla birlikte mahkemelerde önemli başkanlık değişimleri yaşandı.

Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu çok sayıda bürokratın yargılandığı İBB Davası'na bakan 40. Ağır Ceza Mahkemesi 1. Heyet Başkanı Selçuk Aylan, 33. Ağır Ceza Mahkemesi 1. Heyet Başkanlığına atandı.

İBB DAVASI AYNI HEYETLE GÖRÜLMEYE DEVAM EDİLECEK

Bu kararla birlikte 40. Ağır Ceza Mahkemesindeki iki heyet de 33. Ağır Ceza Mahkemesine atandı.

İBB dosyası, 33. Ağır Ceza Mahkemesinde aynı heyetle görülmeye devam edecek.

AKILLARA ERGENEKON DAVASI GELDİ

Öte yandan davaya bakan heyete bir yeni atama daha yapıldı.

Dosya avukatları Halk TV'ye yaptığı değerlendirmede Ergenekon kumpas davasını hatırlatarak "Ergenekon Davasında da bir Mahkeme Başkanı 5 üye hakim vardı." dedi.

HSK KARARNAMESİ İLE İSTANBUL'DA GÖREVLİ HAKİMLERİN GÖREV YERİ DEĞİŞTİ

HSK kararnamesi ile alınan kararla şöyle:

HSK Birinci Dairesi’nin 30 Haziran 2026 tarihli kararı kapsamında; İstanbul’da görevli 20. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Özlem Aydın 25. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, 34. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Zafer Taşkın 18. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, 35. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Cansu Büyükarslan 10. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, 36. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Hakan Özer 20. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, 38. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Utku Ercan 8. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, 40. Ağır Ceza Mahkemesi 1. Heyet Başkanı Selçuk Aylan 33. Ağır Ceza Mahkemesi 1. Heyet Başkanlığına, 41. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Nursel Bedir ise 16. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına atandı.

TİCARET MAHKEMELERİNDE DE DEĞİŞİM OLDU

Kararname kapsamında ticaret mahkemelerinde de değişiklikler yapıldı. 1. Ticaret Mahkemesi Başkanı Özlem Aktaş 23. Ticaret Mahkemesi Başkanlığına atanırken, 6. Ticaret Mahkemesi Başkanı Semra Tekin Doğan 1. Ticaret Mahkemesi Başkanlığına getirildi. 22. Ticaret Mahkemesi Başkanı Fatma Banu Polat ise 17. Ticaret Mahkemesi Başkanlığı görevine atandı. Nimet Gündoğdu 24. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Günseli Özçelik Yıldız 23. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Harun Serdar Akyel ise 15. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına görevlendirildi.