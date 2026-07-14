Son dakika | Hüseyin Can Güner adliyeye sevk edildi
Son dakika haberi... Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
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Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen; 'Rüşvet', 'ihaleye fesat' ve 'suç örgütü' iddialarıyla yürütülen soruşturmada gözaltına alınmış ve emniyete götürülerek sorguya alınmıştı. Güner, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
NE OLMUŞTU?
11 Temmuz Cumartesi günü sabah saatlerinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, aralarında CHP'li Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de bulunduğu çok sayıda kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.
Hakkındaki kararı yurt dışında öğrenen Güner, akşam saatlerinde KKTC'den Ankara'ya uçakla gelerek Ankara Esenboğa Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi