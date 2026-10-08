Heyelanda kopan kayalar TIR parkında can aldı

Olay, sabah saatlerinde Karadeniz Sahil Yolu üzerindeki Artvin'in Hopa ilçesinde Esenkıyı TIR Parkı'nda meydana geldi. Yamaçtan kopan irili ufaklı kaya parçaları, park halindeki araçların üzerine düştü. Heyelan nedeniyle bir tanker yan yatarken, bazı araçlar ise kayaların altında kaldı.

OLAY YERİNE KİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, kayaların altında kalan Kasım Topaloğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

ENKAZ KALDIRMA ÇALIŞMASI BAŞLADI

Ekipler, yeni bir heyelan riskine karşı TIR parkında güvenlik önlemi aldı. TIR parkında arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışması başlatıldı. (DHA)

HEYELAN NEDEN OLUR?

Heyelan, eğimli arazilerde toprak ve kaya kütlelerinin çeşitli nedenlerle yamaç boyunca aşağı doğru hareket etmesi sonucu meydana geliyor. Özellikle şiddetli ve uzun süreli yağışlar, toprağın suya doymasına ve zeminin gevşemesine neden olarak heyelan riskini artırıyor.

Bunun yanı sıra eğimli arazi yapısı, depremler, erozyon ve kar erimeleri de heyelana yol açabiliyor. Yol ve yapılaşma çalışmaları sırasında zeminin doğal dengesinin bozulması da heyelan oluşumunda etkili olabiliyor.