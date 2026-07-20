Son Dakika | Haluk Levent'in sosyal medya hesabına erişim engeli

Engelli Web'in duyurduğu bilgiye göre Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan sanatçı ve derneğin kurucusu Haluk Levent'in 9 milyon takipçili X (eski ismiyle Twitter) hesabı 5651 sayılı Kanun'un 8/A maddesi kapsamında erişime engellendi.

X, hesabı henüz Türkiye'den görünmez kılmadı.

12 Temmuz'da yazılı bir açıklama yapan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "Ahbap Derneği adına toplanan bağışların bazı şüphelilerin hesaplarına yüksek tutarlarda aktarıldığı" yönündeki iddialar üzerine başlatılan soruşturmada derneğin kurucusu Haluk Levent ve birçok dernek yöneticisi tutuklandı.