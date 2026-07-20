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Halk TV Türkiye Son Dakika | Haluk Levent'in sosyal medya hesabına erişim engeli

Son Dakika | Haluk Levent'in sosyal medya hesabına erişim engeli

Son dakika haberi... Tutuklanan Haluk Levent'in 9 milyon takipçili X hesabına erişim engeli kararı alındı.

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Son Dakika | Haluk Levent'in sosyal medya hesabına erişim engeli
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Engelli Web'in duyurduğu bilgiye göre Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan sanatçı ve derneğin kurucusu Haluk Levent'in 9 milyon takipçili X (eski ismiyle Twitter) hesabı 5651 sayılı Kanun'un 8/A maddesi kapsamında erişime engellendi.

Son Dakika | Haluk Levent'in sosyal medya hesabına erişim engeli - Resim : 1

X, hesabı henüz Türkiye'den görünmez kılmadı.

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12 Temmuz'da yazılı bir açıklama yapan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "Ahbap Derneği adına toplanan bağışların bazı şüphelilerin hesaplarına yüksek tutarlarda aktarıldığı" yönündeki iddialar üzerine başlatılan soruşturmada derneğin kurucusu Haluk Levent ve birçok dernek yöneticisi tutuklandı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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