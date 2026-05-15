Son Dakika haberi | 349 milyon liralık pırlanta vurgunu! 81 şüpheli gözaltında
Son dakika haberi... Yurt dışından organize şekilde pırlanta kaçakçılığı yapan şebekeye operasyon düzenlendi. Operasyonda 349 milyon lira değerinde pırlanta ele geçirildi.
Yurt dışından organize şekilde pırlanta kaçakçılığı yaptığı değerlendirilen şebekeye yönelik “2. Dalga” operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli baskınlarda 81 şüpheli gözaltına alındı.
349 MİLYON DEĞERİNDE
İstanbul emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yurt dışından organize şekilde pırlanta kaçakçılığı yaparak haksız kazanç elde ettiği değerlendirilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
Soruşturma kapsamında 2025 yılı Ağustos ayında gerçekleştirilen ilk operasyonun ardından devam eden çalışmalarda, ikinci dalga operasyonunun hazırlık sürecinde toplam piyasa değeri yaklaşık 349 milyon lira olan pırlanta yakalandı.
Ekipler, bu sabah İstanbul merkez olmak üzere Antalya, İzmir ve Hatay'da eş zamanlı operasyon düzenledi.
81 KİŞİ GÖZALTI
Operasyonda 81 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda pırlanta ele geçirildi.