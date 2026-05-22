Son Dakika | Gülistan Doku soruşturmasının kilit ismi ABD'de gözaltına alındı

Edinilen bilgiye göre, Gülistan Doku soruşturmasının kilit ismi firari şüpheli Umut Altaş'ın ABD güvenlik makamları tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.

Tunceli'de okuyan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun 6 yıl önce kaybolmasına ilişkin soruşturma kapsamında, ABD'de bulunan firari şüpheli Altaş'ın yakalanması için kırmızı bülten çıkarılmıştı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla, Altaş'ın röportaj verdiği ve bağlantılar kurduğu bilgisi Amerika Birleşik Devletleri'nin iç istihbarat ve güvenlik birimi olan FBI ile paylaşılmıştı.

"KIRMIZI BÜLTENLE ARANDIĞIMI BİLİYORUM, DÖNECEĞİM"

Genç kadının ölümüne neden olduğu iddiasıyla hakkında kırmızı bülten çıkarılan Umut Altaş, sessizliğini bozarak 24 TV ve Akşam gazetesine açıklamalarda bulunmuş ve verdiği röportajlarda hakkındaki suçlamaları reddetmişti.

Hakkında kırmızı bülten yayımlandığından haberdar olduğunu belirten Altaş, adaletten kaçmadığını iddia ederek yakın zamanda Türkiye'ye dönme niyetinde olduğunu ifade etmişti.

Söz konusu haber bağlantısı, değerlendirilmek üzere ABD Interpol Birimi, FBI irtibat görevlisi ve Interpol Genel Sekreterliği Kaçak Soruşturma Destek Birimi (FIS) ile paylaşılmıştı.

"CİNAYETİ İŞLEDİĞİNİ BANA İTİRAF ETTİ"

ABD'nin New York şehrinde olduğu belirtilen firari şüpheli Altaş, çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu. Verdiği röportajda önemli iddialar ortaya atan Altaş, Türkay Sonel'in cinayeti işlediğini bizzat kendisine itiraf ettiğini öne sürmüştü.

"ARTIK KAÇMAYACAĞIM, HER ŞEYİ ANLATACAĞIM"

ABD'de bulunduğu süre boyunca Türkay Sonel ile birkaç kez telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini dile getiren Altaş, kaçmaktan vazgeçtiğini belirtmişti. Firari şüpheli, artık saklanmayacağını ve elindeki tüm bilgileri yargıyla paylaşacağını açıklamıştı. (AA)