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Halk TV Türkiye Son Dakika | Gülistan Doku davasında tutuklu sayısı 27'ye yükseldi!

Son Dakika | Gülistan Doku davasında tutuklu sayısı 27'ye yükseldi!

Son dakika haberi... Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı, 2'si adli kontrolle serbest bırakıldı. Böylece tutuklu sayısı 27'ye yükseldi.

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Son Dakika | Gülistan Doku davasında tutuklu sayısı 27'ye yükseldi!
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Tunceli'de 5 Ocak 2020 tarihinden bu yana kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheli polis tutuklandı.

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Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 27 Temmuz'da 16 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri tamamlandıktan sonra sağlık kontrolünden geçirilerek güvenlik önlemleri altında Erzurum Adliyesi'ne sevk edildi.

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Savcılıktaki işlemlerinin ardından 4 şüpheli tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Sulh ceza hakimliği, 2 şüphelinin tutuklanmasına karar verirken, 2 şüpheliyi adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bıraktı. Gözaltındaki bir şüphelinin ise savcılıktaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Son kararla birlikte Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmalarda tutuklu sayısı 27'ye yükseldi.

OPERASYON 16 İLDE DÜZENLENMİŞTİ

Soruşturma kapsamında gerçekleştirilen operasyonda aralarında emniyet müdürü, emniyet amiri, başkomiser, komiser, başpolis, 10 polis memuru, bir bilgisayar işletmeni ve 3 emekli polis memurunun da bulunduğu toplam 19 şüpheli hakkında işlem yapılmıştı.

İlk etapta adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü, ikinci etapta ise 5 kişi tutuklanırken, bazı şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Son tutuklamalarla birlikte soruşturmada tutuklu sayısı 27'ye ulaştı.

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Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin çok yönlü soruşturma Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet başsavcılıklarının koordinasyonunda sürdürülüyor. (AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Gülistan Doku Tunceli
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