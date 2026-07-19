Son Dakika | Gözaltına alınan Oğuzhan Uğur'un ifadesi ortaya çıktı

Haluk Levent'in kurucusu olduğu AHBAP Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Oğuzhan Uğur emniyette ifade verdi.

Uğur'un emniyet ifadesi ortaya çıktı.

İŞTE OĞUZHAN UĞUR'UN EMNİYET İFADESİ

Oğuzhan Uğur AHBAP Derneği'nden yalnızca Haluk Levent'i tanıdığını belirterek ifadesinde şunları söyledi:

"Haluk Levent dışında Ahbap Derneğinden kimseyi tanımam. Kimseyle bir ilişkim de

yoktur. Hatırladığım kadarıyla 2018 yılında orman yangınları için birçok sanatçının katıldığı bir organizasyon yapıldı. Bu organizasyon İzmir’de yapılmıştı. Bu organizasyonda bende hiçbir bedel almadan sahne aldım. Bunun dışında herhangi bir organizasyonda yer almadım."

AHBAP İLE İLGİLİ PAYLAŞIMLARI SORULDU

Emniyette Oğuzhan Uğur'a 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Haluk Levent'im kurucusu olduğu AHBAP Derneği'nin çalışmaları ile ilgili paylaşımları soruldu.

"Hiç kimseden herhangi bir talimat almadım. Zaten bu destek paylaşımları Ahbap

derneğine özel de değildi." diyen Uğur aynı anda AFAD ve KIZILAY'a da destek veren paylaşımlarda bulunduklarını belirterek şunları söyledi:

"Ahbap Derneğinin faaliyetlerinde kesinlikle aktif bir rol almadım. Ancak sadece diğer kurum ve dernekler gibi onların da IBAN’larını ve telefonlarını paylaştım. Aynı şekilde, bu yardımlar sebebiyle AFAD tarafından da bir teşekkür belgesiyle takdir edildim."

"Ahbap Derneği’nin mali yapısı, toplanan bağış miktarı, bu bağışlarının nasıl kullanıldığına yönelik bilgim yoktur." diyen Oğuzhan Uğur AHBAP Derneği ile ilgili şunları söyledi:

"Bizi arayarak bağış yapmak isteyen insanların söyledikleri rakamları not almıştık. Buna dair tahminimizce Ahbap, AFAD ve Kızılay’a yaklaşık olarak 60.000.000 TL para bağışlandığını tahmin ediyoruz. Ancak bu tahmin, bizi arayan insanların söylediği rakamlar üzerinden not alınan rakamlardır. Tabi insanların bu rakamlar miktarında mı bağış yaptığını, ya da herhangi bir bağış yapıp yapmadığını bilmemiz mümkün değildir. Ayrıca bu tahminimizi de yine 2023 yılında kayıt altına alabildiğimiz diğer yardımlarımızla beraber sosyal mecradaki tüm hesaplarımızdan paylaştık."

"HERHANGİ BİR USULSÜZLÜĞE ŞAHİT OLMADIM"

"Ahbap Derneğine yapılan bağışların amacı dışında kullanıldığına yönelik herhangi bir şüphem olmadı. Herhangi bir usulsüzlüğe de şahit olmadım." diyen Uğur ifadesinde şöyle konuştu:

"Zira ben hiçbir dernekle ve Haluk LEVENT ile bağlantımız olmadığı için medyadaki haberlerden ileri bilgimiz olmamıştır."

25 MİLYON TL'LİK VİLLA VE 6,5 MİLYON LİRALIK NAKİT SORUSU

Soruşturma kapsamında, Babala TV hesabından 5 Ocak 2024 tarihinde Emin Altuğ Özkan isimli kişiye gönderilen ve MASAK Raporu'na giren 25 milyon TL ve Çekmeköy Ömerli'deki River Oak Villaları'ndan alınan taşınmaz da Uğur'a soruldu.

Gain Medya Grubu ile yaklaşık 30 milyon TL'lik program anlaşması yaptıklarını, ilk ödemedeki miktarın daha yüksek olmasını talep ettiklerini belirten Uğur, bu parayla ev ve araç alma niyetinde olduklarını söyledi. Evin krediyle alındığını ve kredi ödemelerinin hâlâ sürdüğünü ifade etti.

Ayrıca 1 Kasım 2024'te Oğuzhan ve Tuğrul Uğur'un şahsi hesaplarına yatırılan toplam 6,5 milyon TL nakit ile bu tutarların kısa süre içinde Babala TV'ye "avans iadesi" olarak aktarılması da soruldu. Uğur, söz konusu nakdin ev tadilatı, vergi borçları ve çalışan maaşları nedeniyle alınan borç paralardan oluştuğunu savundu.

30 MİLYON LİRALIK 'ŞÜPHELİ' PARA TRANSFERİ SORULDU

Uğur'a MASAK Raporu'nda yer alan iki gün içerisinde 30 milyon liralık şüpheli para transferi de soruldu.

"Bir gün içerisinde yaklaşık 30 Milyon TL'lik bir hacmin tek bir araç plakası üzerinden sürekli git-gel yapması, yapay işlem hacmi olarak değerlendirildiği. Yukarıda belirtilen tespit ve değerlendirmeler ile alakalı detaylı açıklama yapınız?" sorusuna Uğur şöyle yanıt verdi:

"Para gönderimi açıklamada da belirtildiği üzere araç alımına ilişkin bir ödemedir. Bu para gönderildi ancak isim yanlışlığı yüzünden geri iade olmuştur. Ben parayı tekrar gönderdim, ancak yine bankada çalışan görevli ismi yanlış yazması sebebiyle para yeniden iade oldu. Daha sonrasında parayı doğru şekilde gönderdik. Herhangi bir art niyet söz konusu değildir. Banka çalışanı tarafından yapılan hata sebebiyle bu şekilde işleme mahal verilmiştir. İşlem yapılan para 9.700.000 TL’dir. Üç defa işlem yapılmış olması paranın toplam 30 Milyon olduğu anlamına gelmemektedir. Para totalde 9.700.000 TL’dir. Herhangi bir suç teşkil eden para değildir."

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