Son Dakika | Gökhan Böcek'in ifadesinden sonra gözaltı gelmişti! Emre Caner hakkında 'ev hapsi' talebi

Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk iddialarıyla yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba hakkında iddialarda bulundu.

Gökhan Böcek, savcılığa verdiği ifadede, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in talimatıyla Veli Ağbaba tarafından arandığını ve babası Muhittin Böcek’in yeniden aday gösterilmesi için 1 milyon euro talep edildiğini iddia etti. Böcek, söz konusu parayı bir aracı üzerinden teslim ettiğini öne sürdü.

GÖZALTINA ALINDI

İfadesinde daha önce tarif ettiği kişinin Emre Caner olduğunu belirten Gökhan Böcek, “Avukatımın telefonu üzerinden bana gösterilen ‘Emre Caner’ isimli X hesabındaki profil fotoğrafında bulunan kişinin, savunmalarımda sözünü ettiğim ve Veli Ağbaba’ya iletilmek üzere 1 milyon euroyu elden teslim ettiğim şahıs olduğunu öğrendim” dedi.

İddiaların ardından Emre Caner’in Ankara’da gözaltına alındığı ve işlemleri için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na götürüldü.

EV HAPSİ TALEBİ

Gökhan Böcek'in "Genel Merkez'de kendisine para verdim" iddiaları ardından gözaltına alınan Emre Caner, “ev hapsi” şeklinde adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

AĞBABA İDDİALARI REDDETTİ

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ise suçlamalara ilişkin yaptığı açıklamada, Emre Caner ile herhangi bir akrabalık bağı bulunmadığını söyledi. Ağbaba, Caner’in geçmişte CHP gençlik kollarında görev yaptığını ve 2016-2018 yılları arasında kendisine gönüllü danışmanlık yaptığını ifade etti.