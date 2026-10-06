Halk TV Türkiye Son dakika | Girne'deki gemi faciasından bir acı haber daha geldi

Son dakika | Girne'deki gemi faciasından bir acı haber daha geldi Son dakika haberi... Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanlığı, Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasıyla ilgili yürütülen arama çalışmalarında 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını bildirdi.