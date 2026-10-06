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Halk TV Türkiye Son dakika | Girne'deki gemi faciasından bir acı haber daha geldi

Son dakika | Girne'deki gemi faciasından bir acı haber daha geldi

Son dakika haberi... Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanlığı, Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasıyla ilgili yürütülen arama çalışmalarında 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını bildirdi.

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Son dakika | Girne'deki gemi faciasından bir acı haber daha geldi
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanlığı, 30 Ağustos’ta Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasına ilişkin yürütülen dip arama çalışmalarında 1 kişinin daha naaşına ulaşıldığını duyurdu.

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ÖLÜ SAYISI 22'YE YÜKSELDİ

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, naaşın kimliğinin belirlenmesi için gerekli işlemlerin başlatıldığı kaydedildi.

Kazada hayatını kaybedenlerin sayısının 22'ye yükseldiği, kayıp 6 kişiyi arama çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.

Son dakika | Girne'deki gemi faciasından bir acı haber daha geldi - Resim : 2

NE OLMUŞTU?

KKTC'deki Girne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan "Filo Jet" isimli yüksek hızlı yolcu gemisi, 30 Ağustos Pazar günü öğle saatlerinde Girne'den hareket ettikten kısa süre sonra ön kısmından su almaya başlamış, Girne Limanı'na dönmeye çalıştığı sırada batmıştı. (AA-DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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