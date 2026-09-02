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Halk TV Türkiye Son Dakika | Girne'deki gemi faciasında yeni gelişme: Bir kişinin naaşına ulaşıldı

Son Dakika | Girne'deki gemi faciasında yeni gelişme: Bir kişinin naaşına ulaşıldı

Son dakika haberi... Girne'de meydana gelen gemi faciasına ilişkin başlatılan aramalarda bir kişinin daha naaşına ulaşıldı.

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Son Dakika | Girne'deki gemi faciasında yeni gelişme: Bir kişinin naaşına ulaşıldı
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne kenti açıklarında meydana gelen yolcu gemisi faciasında ölü sayısı 9'a yükseldi. KKTC Başbakanı Ünal Üstel, kayıp kişileri arama-kurtarma çalışmalarında bir kişinin daha naaşına ulaşıldığını bildirdi.

Üstel, cansız bedenine ulaşılan kişinin 50'li yaşlarda bir erkek olduğunu belirtti.

GİRNE'DEKİ GEMİ FACİASINDA YENİ GELİŞME

30 Ağustos Pazar günü KKTC'nin Girne kentinden Mersin'in Silifke ilçesindeki Taşucu Limanı'na gitmek üzere hareket eden yolcu gemisi, denize açıldıktan kısa bir süre sonra alabora oldu. 241 kişinin sağ kurtarıldığı faciada ilk etapta 8 kişinin hayatını kaybettiği açıklanırken kayıp 20 yolcu için geniş çaplı arama-kurtarma çalışması başlatılmıştı.

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ARAMA ÇALIŞMALARININ 4'ÜNCÜ GÜNÜNDE BİR NAAŞA DAHA ULAŞILDI

Çalışmaların 4'üncü gününde son duruma ilişkin açıklama yapan KKTC Başbakanı Ünal Üstel, aranan kişilerden birinin daha cansız bedenine ulaşıldığını duyurdu. Cansız bedenin 50'li yaşlarda bir erkeğe ait olduğunu kaydeden Üstel, arama-kurtarma faaliyetlerinin 24 saat esasına göre aralıksız sürdürüleceğini ifade etti.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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