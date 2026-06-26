SON DAKİKA | Giresun'da Abdullah öğretmen davasında karar: 11 yıl hapis cezası

Giresun’da 68 yaşındaki emekli öğretmen Abdullah Coşkun’u trafik tartışmasında döverek öldürdüğü suçlamasıyla yargılanan İlhan İhtiyaroğlu’na kasten yaralama sonucu ölüme sebebiyet vermekten 11 yıl hapis cezası verildi.

Dava sürecinde Coşkun'un eşi Hanife Coşkun, İlhan İhtiyaroğlu’nun araçlarının önünü keserek küfür ettiğini, eşine yumruk attığını, yakasından tutup araçtan zorla indirdiğini ve yere düştükten sonra da tekme ve yumruklarla darp etmeye devam ettiğini anlattı. Araya girmeye çalıştığında kendisinin de itilerek yere düşürüldüğünü söyledi.

"DENGESİNİ KAYBETTİĞİ İÇİN DÜŞTÜ"

Sanık İlhan İhtiyaroğlu ise savunmasında, Abdullah Coşkun'un önce kendisine yumruk attığını öne sürerek, yalnızca kendisini korumak amacıyla ittiğini, Coşkun'un dengesini kaybedip düşerken başını asfalta çarptığını iddia etti.

TANIKLAR KASTEN ŞİDDET UYGULADIĞINI SÖYLEDİ

Mahkemede dinlenen tanıklar ise sanığın savunmasını desteklemedi. Tanıklar, yaşlı kadının da itildiğini, olay yerinde "Adamı döve döve öldürdüler" şeklinde bağırışlar duyduklarını ve Abdullah Coşkun'un başı ile yüzünde darp izleri bulunduğunu ifade etti.

Dosyadaki en önemli deliller arasında, olay anına ilişkin üç ayrı 112 Acil Çağrı Merkezi ses kaydı ile bölgeden geçen bir yolcu otobüsünün güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüler yer aldı.

Bilirkişi raporuna göre, olay günü saat 10.53'te sanık İlhan İhtiyaroğlu ile 112 Acil Çağrı Merkezi arasında geçen görüşmede görevlinin "Yaralı var mı?" sorusuna sanığın, "Üstüme yürüdü, yumruk atmaya çalıştı, ben de dövdüm şimdi." yanıtını verdiği kayıtlara yansıdı.