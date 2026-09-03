Son Dakika | Gemi faciasında yeni gelişme: Can kaybı 10'a yükseldi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Girne’de meydana gelen faciada kayıp 19 kişiden birinin daha naaşına ulaşıldığını açıkladı.

Son bulunan naaşla birlikte faciadaki can kaybı 10’a yükseldi.

KKTC BAŞBAKANI ÜNAL ÜSTEL’DEN AÇIKLAMA

KKTC Başbakanı Ünal Üstel de açıklama yaptı. Üstel, “Bugün bir naaşa daha ulaşıldı. Ne yazık ki 10 canımızı kaybetmiş durumdayız. Şu anda halen ulaşamadığımız 18 insanımız var” dedi.

NE OLMUŞTU?

30 Ağustos Pazar günü KKTC’nin Girne kentinden Mersin’in Silifke ilçesindeki Taşucu Limanı’na gitmek üzere denize açılan yolcu gemisi, hareketinden kısa süre sonra alabora olmuştu.

Faciada 241 kişinin sağ kurtarıldığı açıklanırken, 8 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Kayıp 20 yolcunun bulunması için bölgede geniş çaplı arama-kurtarma çalışması başlatılmıştı.

Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Ayrıntılar geliyor...