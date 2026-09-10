Son dakika | Gaziantep'te tünel inşaatında kaza! 1 kişi hayatını kaybetti

Gaziantep'teki tünel inşaatında henüz belirlenemeyen bir nedenle göçük meydana geldi. Olay yerine hızla sevk edilen ekiplerin çalışması sonucu enkaz altından çıkarılan bir işçinin hayatını kaybettiği belirlendi.

GÖÇÜK İSKELE KURULUMU SIRASINDA OLDU

Gaziantep şehir merkezi ile Organize Sanayi Bölgesini bağlayan Dülük Tüneli inşaatında göçük meydana geldi. Göçüğün iskele kurulumu sırasında olduğu ve bir kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

VALİ OLAY YERİNE GİTTİ

Göçüğün ardından olay yerine gelen ekipler, yaralıları Şehitkamil Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Gaziantep Valisi Kemal Çeber'in de olay yerine gittiği ve ekiplerin incelemelerine devam ettiği öğrenildi.

GAZİANTEP VALİLİĞİ AÇIKLAMA YAPTI

Valilik 1 işçinin hayatını kaybettiği kazanın ardından açıklama yaptı. Açıklamada kazanın tünel inşaatı sırasında betonu sabitlemek amacıyla kullanılan demir iskelenin esnemesi sonucunda olduğu ifade edildi. Öte yandan belediye başkanı Fatma Şahin de yaptığı açıklamada tünelde göçük olmadığını ve iskeleden kopan parçanın işçiye isabet ettiğini belirtti.

Gaziantep Valiliği tarafından yapılan açıklama şu şekilde oldu:

İlimiz Dülük Tüneli inşaatında, betonu sabitlemek amacıyla kullanılan demir iskelenin esnemesi sonucu iş kazası meydana gelmiştir.

Olayın ardından AFAD, UMKE ve sağlık ekiplerimizce hızlı ve koordineli şekilde müdahale gerçekleştirilmiştir.

Çalışanlarımızdan biri kendi imkânlarıyla tünelden çıkarken, diğer çalışanımız AFAD ve UMKE ekiplerinin çalışması sonucunda ağır yaralı olarak çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edilmiştir.

Yaralı çalışanımız hastaneye sevk edilmiş olup tüm müdahalelere rağmen vefat etmiştir. Tünelde herhangi bir göçük meydana gelmemiş, yalnızca betonu sabitlemek amacıyla kullanılan demirlerin esnemesi sonucu işçi kardeşlerimiz demir ve iskele arasına sıkışmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.