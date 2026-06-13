Son Dakika | Gaziantep'te 4.6 büyüklüğünde deprem
Son dakika haberi... Gaziantep'te 00:08'de 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Gaziantep'te 00:08 sıralarında 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Yapılan açıklamada, depremin 7.01 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirildi.
AFAD'ın depremle ilgili kamuoyuyla paylaştığı veriler şu şekilde:
- Büyüklük:4.6 (Mw)
- Yer:Nurdağı (Gaziantep)
- Tarih:2026-06-13
- Saat:00:08:47 TSİ
- Enlem:37.13444 N
- Boylam:36.91222 E
- Derinlik:7.01 km
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi