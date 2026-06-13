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Halk TV Türkiye Son Dakika | Gaziantep'te 4.6 büyüklüğünde deprem

Son Dakika | Gaziantep'te 4.6 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberi... Gaziantep'te 00:08'de 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Son Dakika | Gaziantep'te 4.6 büyüklüğünde deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Gaziantep'te 00:08 sıralarında 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yapılan açıklamada, depremin 7.01 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirildi.

Son Dakika | Gaziantep'te 4.6 büyüklüğünde deprem - Resim : 1

AFAD'ın depremle ilgili kamuoyuyla paylaştığı veriler şu şekilde:

  • Büyüklük:4.6 (Mw)
  • Yer:Nurdağı (Gaziantep)
  • Tarih:2026-06-13
  • Saat:00:08:47 TSİ
  • Enlem:37.13444 N
  • Boylam:36.91222 E
  • Derinlik:7.01 km
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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