Son Dakika | Gazeteciler Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı hakkında gözaltı kararı
Son dakika... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında ifadeye çağrılan gazetecilerden Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü fon soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı Başsavcılık, soruşturma kapsamında Mustafa Balcı ve Şaban Sevinç hakkında gözaltı kararı verildiğini bildirdi. Kararın gerekçesine ilişkin açıklamada ayrıntılı bilgi paylaşılmadı. Gazeteciler Şaban Sevinç, Murat Ağırel ve İsmail Saymaz soruşturma kapsamında ifadeye çağrılmıştı.
MUSTAFA BALCI VE ŞABAN SEVİNÇ HAKKINDA GÖZALTI KARARI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, fon soruşturması kapsamında Mustafa Balcı ve Şaban Sevinç hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı. Karar, Başsavcılığın soruşturmaya ilişkin yaptığı yazılı açıklamayla duyuruldu.
NE OLMUŞTU?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, fon soruşturmasına ilişkin yaptıkları açıklamalar nedeniyle gazeteciler İsmail Saymaz, Murat Ağırel ve Şaban Sevinç'in şüpheli sıfatıyla ifadelerinin alınması için hazır edilmeleri talimatı verildiğini açıklamıştı.
DHA