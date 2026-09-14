Halk TV Türkiye Son Dakika | Yedi aydır tutuklu bulunan gazeteci Pınar Gayıp'a ilk duruşmada tahliye

Son Dakika | Yedi aydır tutuklu bulunan gazeteci Pınar Gayıp'a ilk duruşmada tahliye Son dakika haberi... Yaklaşık yedi aydır tutuklu bulunan gazeteci Pınar Gayıp, ilk kez çıktığı duruşmada tahliye edildi. Mahkeme, Gayıp'ın yurtdışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.