Son Dakika | Yedi aydır tutuklu bulunan gazeteci Pınar Gayıp'a ilk duruşmada tahliye
Son dakika haberi... Yaklaşık yedi aydır tutuklu bulunan gazeteci Pınar Gayıp, ilk kez çıktığı duruşmada tahliye edildi. Mahkeme, Gayıp'ın yurtdışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.
Etkin Haber Ajansı (ETHA) çalışanı gazeteci Pınar Gayıp, 5 Şubat'ta tutuklanmasının ardından yaklaşık yedi ay sonra hakim karşısına çıktı. İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına Gayıp, tutuklu bulunduğu Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'nden getirilerek katıldı.
Duruşmayı gazeteciler, avukatlar ve izleyiciler de takip etti. Mahkeme heyeti, Gayıp'ın tutukluluk halinin devamına gerek olmadığına hükmederek tahliyesine karar verdi.
DURUŞMA ERTELENDİ
Gayıp hakkında yurtdışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi. Davanın bir sonraki duruşması 7 Aralık saat 10.15'e bırakıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede Pınar Gayıp'ın "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan cezalandırılması talep edilmişti.