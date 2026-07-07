Son dakika | Gazeteci Kayhan Ayhan için tutuklama talebi!

İBB haberlerini takip eden gazeteci Kayhan Ayhan, savcılık ifadesi alınmadan tutuklama talebi ile sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

İBB davası haberlerini Silivri'den takip eden ve yayınlar yapan Birgün muhabiri Kayhan Ayhan, dün gece saatlerinde evine gelen polisler tarafından gözaltına alındı. Ayhan, gözaltı gelişmesini sosyal medya hesabından yaptığı, "Evime polisler geldi gözaltına alınıyorum" paylaşımla duyurmuştu.

SAVCILIK İFADESİ ALINMADAN TUTUKLAMA TALEBİ

Bugün saat 12.30 sularında Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen Kayhan Ayhan, savcılık ifadesi alınmadan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

İBB DAVASI AKTARIMLARI SUÇLAMA KONUSU OLDU

Birgün'de yer alan habere göre Ayhan'ın avukatları, Kayhan Ayhan’ın İBB davasına dair yaptığı haber ve paylaşımlar da suçlama konusu yapıldı.

TERÖR BÜROSUNDAN SORUŞTURMA

Gazeteci Ayhan’a yöneltilen suçlamaların ve soruların gazetecilik faaliyetlerine dayanmasına karşın başlatılan soruşturmanın Basın Bürosu yerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından açılması tepki çekti. İBB davasındaki iki farklı duruşmada tutanaklara geçen tartışmaların Ayhan'a sorulduğu ifade edildi.

İMAMOĞLU'NA "HADDİNİZİ BİLDİRİRİZ" DEDİĞİ DİYALOG SORUŞTURMA DOSYASINDA

Ayhan’a, İBB davasının 7 Nisan’da görülen 17’nci oturumunda İmamoğlu ile duruşma savcısı arasında yaşanan 'had bildirme' tartışmasının videosu da soruldu. İmamoğlu ile duruşma savcısı arasındaki o diyalog şu şekilde olmuştu:

“Savcı: Başkanım, başlamadan İmamoğlu’na bir sorum vardı. Ekrem Bey, buyurun. Sorum var da. Oradan da dinleyebilirsiniz. Dün bir beyanda bulunmuşsunuz sanırım yargılama sonrası; "İddia makamı çöktü" vesaire, doğru mu?

Ekrem İmamoğlu: Birazdan söylerim…

Savcı: Birazdan değil, şu an soruyorum. Yani bize öyle bir beyan olduğu için cevap verirseniz sevinirim o konu hakkında.

Ekrem İmamoğlu: Birazdan arz ederim.

Savcı: Şimdi suç örgütüyle ilgili bir tanım yapmadan önce, iddia makamı hakkındaki beyanınıza dikkat edin. İlk celse de benzer durum yaşandı, hesap sorma tarzında. İddia makamı olarak bu tarz söylemleri kabul etmiyoruz.

Ekrem İmamoğlu: Böyle bir diyalog kurulmaz… Sayın Hâkim böyle kabadayılık…

Savcı: Kabadayılık vesaire durumu söz konusu değil. Bakın burada yargılamayı... Bir dakika, bir şey konuşuyorum. Yargılamaya gölge düşüren, savcılık makamını baskı altına almaya çalışan beyanlardan vazgeçin. Bu doğru bir yaklaşım değil.

Hâkim: Savcım şöyle yapalım, tamam... Şey yapmayalım... Tamam... Şey yapmayalım... Savcım gerek yok şeye.

Savcı: Bakın haddinizi aşarsanız, haddinizi bildiririz savcılık makamı olarak. Haddinizi aşmayın.”