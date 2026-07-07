Son dakika | Gazeteci Hazar Dost serbest bırakıldı: Gözaltındaki kötü muameleyi anlattı

Gazeteci Hazar Dost dün akşam saat 19.30 sularında evinden markete gittiği sırada gözaltına alınmıştı. 2018'de katıldığı bir eylem gerekçe gösterilerek akşam gözaltına alınan Dost, sevk edildiği mahkemede serbest bırakıldı.

GÖZALTINDAKİ KÖTÜ MUAMELEYİ ANLATTI

Hazar Dost serbest bırakılmasının ardından sosyal medya hesabından gözaltında yaşadıklarını da içeren bir açıklama yaptı. Dost, gözaltındayken tuvalete gitmesine izin verilmediğini ve kendisine kötü davranıldığını söyledi.

"Herkese merhaba, dayanışma ve destek mesajlarınızı okumak gazeteciliğe dair heyecanımı arttırdı. Hepiniz iyi ki varsınız. Gözaltına alınma ve gözaltı sürecinde yaşadıklarımı anlatma gereği duyuyorum.

Arkadaşlarımdan ayrıldıktan sonra uğradığım manavdan hukuka uygun olmayan yüz tanıma yöntemiyle takip edilerek dört farklı ekip tarafından gözaltına alındım. Gözaltına alınmama gerekçe olarak 2018'de ifadesini verdiğim dosya gösterildi. Fakat dosyanın içinde herhangi bir ifade çağrısı bulunmuyor.

Sonuç olarak avukatım Mert Batur'un yürüttüğü süreç, meslektaşlarımın dayanışması ve kamuoyunun tepkisiyle birlikte az önce serbest bırakıldım. Fakat gözaltına yaşadığım işkence sürecini anlatmam gerektiğine karar verdik.

Dün gözaltına alındığım saatten itibaren tuvalete gitmeme izin verilmedi. Nezarethanede pet şişeye ihtiyacımı gidermem gerekti. Kullanmam gereken ilaçları defalarca talep etmeme rağmen getirmediler.

Sabah Çağlayan'a götüren ekip tarafından araçta küfür, hakarete uğradım. Çağlayan Nezarethanesi'ne gireceğimiz sırada beni araçtakilerden ayırıp kolumu bükerek nezarete sokmak istedi. Karşı gelmemin ardından kameraların göreceği şekilde fiziksel şiddete uyguladı.

NATO Zirvesi nedeniyle gözaltına alınan ve birlikte kaldığım kişilerin uğradığı işkence bir gazeteci olarak kendi gözlemim olarak ayrı bir yerde duruyor. Tüm süreçle alakalı suç duyurusunda bulunacağız. İşkence insanlık suçudur."

KAYHAN AYHAN HAKKINDA TUTUKLAMA TALEBİ İSTENMİŞTİ

Gazeteci Evrim Kepenek, sosyal medya hesabından Dost'un serbest bırakılmasının ardından çekildikleri pozu paylaştı. Paylaşılan görselde diğer gazetecilerin de serbest bırakılması yönünde ifadeler kullanıldı.

"Hazar serbest bırakıldı. Gözaltındaki tüm meslektaşlarımız için iyi haber bekliyoruz."

EKSİK İFADE YÜZÜNDEN GÖZALTINA ALINMIŞTI

Dün akşam saatlerinde sosyal medya hesabından Dost'un gözaltına alındığını duyuran gazeteci Doğu Eroğlu, Dost'un mahallede alışveriş yaptığı sırada gözaltına alındığını aktarmıştı.

Dost’un gözaltına alınma nedeninin daha önce hakkında yerel mahkeme tarafından karar verilen ancak istinaftan geri dönen bir dosyadaki "eksik ifade" olduğu öğrenilmişti.