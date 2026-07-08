Son Dakika | Gazeteci Hakan Tosun'un öldürülmesine ilişkin dava ertelendi

İstanbul-Esenyurt’ta 10 Ekim 2025 tarihinde sokak ortasında dakikalarca darp edilerek katledilen gazeteci Hakan Tosun cinayetine ilişkin hukuki süreç devam ediyor. Davanın ikinci duruşması bugün Bakırköy 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirildi. Mahkeme heyeti, tutuklu yargılanan her iki sanığın da mevcut hallerinin devamına karar vererek, bir sonraki duruşma tarihini 22 Eylül saat 14.00 olarak belirledi.

SOKAK ORTASINDA İKİ KEZ SALDIRIYA UĞRADI

Kayıtlara geçen bilgilere göre Hakan Tosun, 10 Ekim akşamı Esenyurt’ta bulunan ailesinin evine doğru yürürken, eve yalnızca birkaç dakika mesafede kimliği belirsiz kişilerin hedefi oldu. Tosun, yol kenarında bilinci kapalı ve baygın halde bulundu.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne kaldırılan Tosun’un beyin kanaması geçirdiği tespit edildi. Yoğun bakımda üç gün süren yaşam mücadelesinin ardından, 13 Ekim Pazartesi günü Tosun’un beyin ölümü gerçekleşti.

Hakan Tosun'un kız kardeşi Öznur Tosun, ağabeyinin üzerinde kimlik bulunmadığı gerekçesiyle hastane kaydının yapılamadığını ve bu nedenle aileye ancak 27 saat sonra haber verilebildiğini açıklamıştı.

Soruşturmayı derinleştiren emniyet güçleri, kamera kayıtları ve incelemeler doğrultusunda 18 ve 24 yaşlarında olan iki şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler, 12 Ekim 2025 tarihinde sevk edildikleri adli makamlarca ilk etapta "kasten yaralama" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hakan Tosun’un şüpheli ölümü, hem meslektaşlarını hem de çevre aktivistlerini ayağa kaldırmıştı. Ölümün ardından bir araya gelen 160 ekoloji platformu ve kurumu, "Hakan Tosun'a ne oldu?" başlığıyla ortak bir bildiri yayımlayarak cinayetin tüm yönleriyle aydınlatılmasını talep etmişti.