Son dakika | Fon sürecinde ödeme planı değişti! Ara ödeme kararı alındı

Fon soruşturması kapsamında tasfiye süreci devam eden fonlarda yatırımcılara yapılacak ödemelerin planı değişti. Sermaye Piyasası Kurulu'nun aldığı son kararla bazı fonlar için nihai tasfiye ödemesinden önce ara ödeme yapılmasının önü açıldı.

1 MİLYON TL'YE KADAR ARA ÖDEME

SPK'nın kararına göre, 17 Eylül 2026 tarihli Kurul kararları doğrultusunda tasfiyesine karar verilen ve Tera Portföy Yönetimi AŞ, Pusula Portföy Yönetimi AŞ, Atlas Portföy Yönetimi AŞ ve Hedef Portföy Yönetimi AŞ'nin kurucusu olduğu fonlar için yeni bir tasfiye yöntemi uygulanacak.

Bu kapsamda, mutabakatı tamamlanmış tüm katılma payı sahiplerine, tasfiye sonucunda hak kazanacakları ödemeye mahsup edilmek üzere ara ödeme yapılacak.

Ara ödemenin hesabında, Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ tarafından hesaplanacak net yatırım tutarı esas alınacak.

Buna göre net yatırım tutarı 1 milyon TL'nin altında olan yatırımcılara bu tutarın tamamı, 1 milyon TL ve üzerinde olan yatırımcılara ise en fazla 1 milyon TL ara ödeme yapılacak.

SPK'nın 2026/67 nolu bülteni

PARA PİYASASI FONLARINDAN BAŞLANACAK

SPK kararında, yeni ara ödeme uygulamasının para piyasası fonlarından başlamak üzere gerçekleştirileceği belirtildi.

Ara ödeme yapılması karşılığında herhangi bir katılma payı iadesi gerçekleştirilmeyecek. Katılma paylarının iadesi ise nihai tasfiye ödemeleri sırasında yapılacak.

BAZI FONLARIN İŞLEM KANALLARI YENİDEN AÇILABİLECEK

SPK'nın diğer kararında ise A1 Capital Portföy Yönetimi AŞ, Bulls Portföy Yönetimi AŞ ve Pardus Portföy Yönetimi AŞ'nin kurucusu olduğu fonlara ilişkin tasfiye sürecine yönelik yeni düzenlemeler yer aldı.

Buna göre tasfiye süreci, öncelikle unvanında 'para piyasası' ibaresi bulunan yatırım fonlarından başlanarak yatırımcı sayısına göre en fazla olandan en aza doğru ilerletilecek.

Tasfiye kapsamında olmayan ancak daha önce alım-satım işlemlerine kapatılan bazı fonların ise tasfiye sürecinin tamamlanmasının ardından, belirlenen koşullar çerçevesinde yeniden işleme açılabilmesine karar verildi.

SPK ayrıca, tasfiye işlemlerinin tamamlanabilmesi için gerekli görülmesi halinde, tasfiye kapsamında olmayan bazı fonların işlemlerinin beklenen süre dolmadan yeniden açılabileceğini duyurdu.

3 İNTERNET SİTESİNE ERİŞİM ENGELİ

Sermaye piyasalarında yetkisiz şekilde faaliyette bulunduğu tespit edilen "aktifkurumsalyonetim.com", "referansaktifmenkul.com" ve "aktifmenkulcapital.com" internet sitelerine erişimin engellenmesi amacıyla hukuki işlem başlatıldı.