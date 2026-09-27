Son Dakika | Fon soruşturmasında yeni gelişme: Tera'nın Yönetim Kurulu Başkanına yakalama kararı
Son dakika haberi... Fon soruşturmasında hakkında daha önce yurt dışına çıkış yasağı bulunan Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarpyener ve Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel için yakalama kararı çıkarıldı.
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü fon soruşturması kapsamında, Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarpyener ve Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
DAHA ÖNCE YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI UYGULANMIŞTI
Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarpyener ile Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel hakkında daha önce yurt dışına çıkış yasağı tedbiri uygulanmıştı.
FATMA BETÜL SAYAN İSTİFA ETMİŞTİ
Bu yakalama kararı, AKP Genel Başkan Yardımcısı, Aile ve Sosyal Politikalar eski
Bakanı Fatma Betül Sayan’ın milyonluk fon vurgunu iddiaları sonrası yaptığı istifasının hemen ardından geldi.
YENİ Parti Sözcüsü Zeynel Emre, Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya’nın Özata Denizcilik hisselerinde milyonluk işlemler yaptığını öne sürmüştü.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi