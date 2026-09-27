Halk TV Türkiye Son Dakika | Fon soruşturmasında yeni gelişme: Tera'nın Yönetim Kurulu Başkanına yakalama kararı

Son Dakika | Fon soruşturmasında yeni gelişme: Tera'nın Yönetim Kurulu Başkanına yakalama kararı Son dakika haberi... Fon soruşturmasında hakkında daha önce yurt dışına çıkış yasağı bulunan Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarpyener ve Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel için yakalama kararı çıkarıldı.