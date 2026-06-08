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Halk TV Türkiye Son Dakika | Filyos Çayı'na düşen CHP İl Başkan Yardımcısının cansız bedeni bulundu

Son Dakika | Filyos Çayı'na düşen CHP İl Başkan Yardımcısının cansız bedeni bulundu

Son dakika haberi... Karabük'te Filyos Çayı'na düşen CHP İl Başkan Yardımcısı Mustafa Erten'den acı haber geldi. Erten'in cansız bedeni, düştüğü noktadan yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta bulundu.

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Son Dakika | Filyos Çayı'na düşen CHP İl Başkan Yardımcısının cansız bedeni bulundu
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Karabük'te Filyos Çayı'na düşerek akıntıya kapılan CHP İl Başkan Yardımcısı Mustafa Erten'in cansız bedenine ulaşıldı.

Olay, Pirinçlik ve Çakırlar mahalleleri yakınlarında meydana geldi. CHP Karabük İl Başkan Yardımcısı Mustafa Erten (72), beraberindekilerle birlikte Yenice ilçesinden Karabük yönüne seyir halindeyken yol kenarında mola verdi. İddiaya göre çay kenarında bulunduğu sırada dengesini kaybeden Erten, suya düştü. Akıntıya kapılan Erten kısa sürede gözden kayboldu.

Son Dakika | Filyos Çayı'na düşen CHP İl Başkan Yardımcısının cansız bedeni bulundu - Resim : 1

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Gece boyunca sürdürülen arama çalışmalarında 50 personel, 15 araç, 2 dron ve 1 bot görev aldı.

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2 KİLOMETRE UZAKTA BULUNDU

Saat 09.30 sıralarında Erten'den acı haber geldi. Arama ekipleri, 72 yaşındaki siyasetçinin cansız bedenini düştüğü noktadan yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta, bir hidroelektrik santralinin kapağına takılmış halde buldu. Bot yardımıyla sudan çıkarılan Erten'in cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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