Son Dakika | Eyüpsultan'da trafik kazası! Şoför otobüsün içinde sıkıştı...
İstanbul’da yaz ortasında aniden bastıran sağanak sırasında Eyüpsultan’da kontrolden çıkan yolcu otobüsü otomobile ve yönlendirme direğine çarptı. Şoför aracın içinde sıkıştı.
İstanbul’da yaz ortasında aniden bastıran sağanak, sürücülere zor anlar yaşattı. Yağışın etkili olduğu saatlerde Eyüpsultan Bahariye Caddesi’nde şehirler arası yolcu otobüsü kaza yaptı. İkisi ağır 30 kişi yaralanırken otobüs, şoförü aracın içine sıkıştı.
Sinop’tan İstanbul’a gelen otobüs, şoförün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu önce seyir hâlindeki bir otomobile, ardından yol üzerindeki yönlendirme direğine çarptı.
ŞOFÖR ARACIN İÇİNE SIKIŞTI
Çarpmanın etkisiyle otobüs şoförü araçta sıkıştı. Kazada yaralananların bulunduğu öğrenildi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaralılara müdahalesi sürerken, kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
İKİ KİŞİ AĞIR 30 KİŞİ YARALANDI
İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, ikisi ağır 30 kişinin yaralandığını açıkladı:,
"Eyüpsultan ilçemizde meydana gelen şehirler arası yolcu otobüsü kazasında yaralanan 30 vatandaşımız, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastanelerimize sevk edilmiştir.
Yaralılarımızın tedavi süreçleri hastanelerimizde titizlikle sürdürülmektedir. 2 hastamızın genel durumu ciddiyetini korumaktadır.
Olayın ardından sağlık ekiplerimiz tüm imkanlarıyla hızla bölgeye intikal etmiş olup, süreç yakından takip edilmektedir.
Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz."