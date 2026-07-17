Son dakika | Eskişehir-Kütahya yolunda yolcu otobüsü devrildi: Yaralılar var
Eskişehir'de sürücü Cemal Yıldırım'ın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan yolcu otobüsü şarampole devrildi. Yan yatan otobüsün camları kırılarak araçtan çıkarılan 24 yaralı, hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza, Kütahya-Eskişehir kara yolu üzerindeki Kümbet kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Cemal Yıldırım idaresindeki yolcu otobüsü, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi. 24 kişinin yaralandığı kazada araçta büyük panik yaşandı.
CAMLAR KIRILARAK ÇIKARILDILAR
Otobüsün şarampole devrildiğini gören çevredekilerin ihbarı üzerine kaza bölgesine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, yan yatan otobüsün camlarını kırarak mahsur kalan yolcuları dışarı çıkardı. Kazada yaralanan 24 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Kazanın kesin oluş nedeninin belirlenmesi amacıyla soruşturma başlatıldığı bildirildi. (AA-DHA)