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Halk TV Türkiye Son dakika | Yorgan üretimi yapılan iş yerinde yangın! Alevler kısa sürede her yeri sardı

Son dakika | Yorgan üretimi yapılan iş yerinde yangın! Alevler kısa sürede her yeri sardı

Yorgan üretimi yapılan tek katlı iş yerinde çıkan yangın kısa sürede büyüyerek tüm binayı sardı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

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İstanbul’da yorgan üretimi yapılan tek katlı iş yerinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Alevler kısa sürede tüm iş yerini sararken itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Olayda yaralanan olmadı, iş yerinde hasar meydana geldi.

ALEVLER KISA SÜREDE BÜYÜDÜ

Yangın, saat 22.30 sıralarında Akçaburgaz Mahallesi 3002 Sokak’ta bulunan yorgan üretimi yapılan tek katlı iş yerinde çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangını görenler, durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Son dakika | Yorgan üretimi yapılan iş yerinde yangın! Alevler kısa sürede her yeri sardı - Resim : 1

Kısa sürede büyüyen alevler iş yerinin tamamını sardı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına farklı noktalardan müdahale etti.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ, İŞ YERİNDE HASAR OLUŞTU

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri de olası bir duruma karşı hazır bekledi. İtfaiyenin çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmadı. İş yerinde ise hasar meydana geldi. İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatırken polis ekipleri de olayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)

Son dakika | Yorgan üretimi yapılan iş yerinde yangın! Alevler kısa sürede her yeri sardı - Resim : 2

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Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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