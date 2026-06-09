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Halk TV Türkiye Son Dakika | Esenyurt'ta büyük yangın! Alevler durdurulamadı dört binayı sardı... Bir okul tahliye edildi

Son Dakika | Esenyurt'ta büyük yangın! Alevler durdurulamadı dört binayı sardı... Bir okul tahliye edildi

Son dakika... Esenyurt'ta bir binanın çatısında başlayıp bitişik nizamdaki 3 binanın çatısına da sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

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Son Dakika | Esenyurt'ta büyük yangın! Alevler durdurulamadı dört binayı sardı... Bir okul tahliye edildi
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Pınar Mahallesi 1250. Sokak'ta bulunan bir binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler bitişik nizamdaki 3 binanın çatısına da sıçradı.

Son Dakika | Esenyurt'ta büyük yangın! Alevler durdurulamadı dört binayı sardı... Bir okul tahliye edildi - Resim : 1

Binalarda bulunanlar kendi imkanlarıyla dışarıya çıkarken, haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Son Dakika | Esenyurt'ta büyük yangın! Alevler durdurulamadı dört binayı sardı... Bir okul tahliye edildi - Resim : 2

Binaların çevresinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri, iki sokağı yaya ve araç trafiğine kapattı.

Son Dakika | Esenyurt'ta büyük yangın! Alevler durdurulamadı dört binayı sardı... Bir okul tahliye edildi - Resim : 3

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Yangın itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Binaların çatısında hasara yol açan yangın, bazı vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Son Dakika | Esenyurt'ta büyük yangın! Alevler durdurulamadı dört binayı sardı... Bir okul tahliye edildi - Resim : 4

BİR OKUL TAHLİYE EDİLDİ

Ekiplerin yangına müdahalesi sürerken, yangın çıkan binanın yakınındaki Şeyh Şamil İlköğretim Okulu’nda bulunan öğrenciler tahliye edildi. (AA)

Son Dakika | Esenyurt'ta büyük yangın! Alevler durdurulamadı dört binayı sardı... Bir okul tahliye edildi - Resim : 5

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Yangın Esenyurt
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