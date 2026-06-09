Son Dakika | Esenyurt'ta büyük yangın! Alevler durdurulamadı dört binayı sardı... Bir okul tahliye edildi

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Pınar Mahallesi 1250. Sokak'ta bulunan bir binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler bitişik nizamdaki 3 binanın çatısına da sıçradı.

Binalarda bulunanlar kendi imkanlarıyla dışarıya çıkarken, haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Binaların çevresinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri, iki sokağı yaya ve araç trafiğine kapattı.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Yangın itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Binaların çatısında hasara yol açan yangın, bazı vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

BİR OKUL TAHLİYE EDİLDİ

Ekiplerin yangına müdahalesi sürerken, yangın çıkan binanın yakınındaki Şeyh Şamil İlköğretim Okulu’nda bulunan öğrenciler tahliye edildi. (AA)