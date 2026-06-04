Son Dakika | Esenyurt'ta fabrika yangını! Ekipler müdahale ediyor

İstanbul-Esenyurt'ta henüz bilinmeyen nedenle bir fabrikada yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Alevler gökyüzünü kapladı. Yaralı ve can kaybına ilişkin henüz bir bilgi yok. Ekiplerin alevlere müdahalesi devam ediyor.

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