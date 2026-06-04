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Halk TV Türkiye Son Dakika | Esenyurt'ta fabrika yangını! Ekipler müdahale ediyor

Son Dakika | Esenyurt'ta fabrika yangını! Ekipler müdahale ediyor

Son dakika haberi... Esenyurt'ta bir fabrikada yangın çıktı. Ekiplerin alevleri kontrol altına almak için çalışmaları sürüyor.

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İstanbul-Esenyurt'ta henüz bilinmeyen nedenle bir fabrikada yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Alevler gökyüzünü kapladı. Yaralı ve can kaybına ilişkin henüz bir bilgi yok. Ekiplerin alevlere müdahalesi devam ediyor.

AYRINTILAR GELİYOR...

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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