Son Dakika | Erişime engellenen T24'ten açıklama: İşimizin başındayız

'Ailem Güvende' soruşturması kapsamında T24'ün internet ve sosyal medya hesaplarının İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliğince kapatılmasına karar verildi. Siteye resmen erişimin engellenmesinin ardından, T24 sosyal medya hesabından bir açıklama paylaştı. T24, kararın "T24'te son bir yılda yayımlanan 118 yazının Türk aile düzeninin bozulmasına ve Türk aile yapısının zayıflatılmasına yönelik olduğu" iddiasına dayandırıldığını belirtti.

T24: KARAR 118 YAZIYA DAYANDIRILIYOR

T24 açıklamasında, "Türkiye'nin dünyada da referans alınan, Temmuz ayında sonuçları açıklanan Stanford Üniversitesi araştırmasında, 'yapay zekâ platformlarının Türkçe bilgi doğrulamalarında başvurduğu mecralar' arasında birinci sırada çıkan T24'e erişim engellendi." ifadelerine yer verdi. Açıklamada, "Karardan, Türkiye'de ana akım gazeteciliğin önde gelen mecrası olan T24 hakkındaki sürecin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başvurusu üzerine başladığını anlıyoruz. Yine karar metninden, İstanbul 1. Sulh Ceza Hâkimliği'nin, başvuruyu önce reddettiğini, ancak başsavcılığın itirazı üzerine bu kez erişim engeli kararı verdiğini öğrendik." denildi.

'KARARDA MADDİ HATALAR VAR'

T24, karara ilişkin maddi hataları sıraladı. Açıklamada, "Ancak, T24'e tebliğ edilmeden bazı medya kuruluşlarına gönderilen kararı elimize aldığımızda 'son bir yılda LGBTİ propagandası yapıldığı' iddiasında bile yapılan maddi hatayı görebiliyoruz. Zira iddiaya dayanak yapılan 118 yazıda imzası olan 57 yazarın 22'si 'yıllar önce' T24'te yazmış ve ayrılmış isimlerden oluşuyor! Bir başka deyişle, erişim engeli kararına 'T24'te son bir yılda yayımlanan yazısı' gerekçe gösterilen 57 yazarın yaklaşık yarısı yıllardır T24'te yazmıyor! Yani 'son bir yılda yayımlanan yazılar' iddiası öne sürülüp geleceğe yönelik olarak 'T24'ü erişime engelleyerek suçu önleme' kurgusu, henüz bu aşamada dağılıyor." ifadeleri kullanıldı. Açıklamada ayrıca, "Diğer yandan, karara gerekçe yapılan gerçekten 'son bir yılda yayımlanmış' yazıların bir kısmında ise 'LGBTİ propagandası' bir yana, böyle bir içerik yok!" denildi.

'YASANIN AMACINA AYKIRI'

T24, kararın 5651 sayılı kanunun 8/A maddesine dayandırıldığını belirterek, bunun yasada yapılan değişikliğin amacına da aykırı olduğunu savundu. Açıklamada, "Söz konusu yazıların basın ve ifade özgürlüğü kapsamında olması bir yana, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'un 8/A maddesine dayandırılan karar, söz konusu yasada yapılan değişikliğin amacına da aykırı. Zira kanunda yapılan değişikliğin, 'sadece dava konusu edilen içeriklere erişim engeli getirilmesi, yayınların tamamına erişimin engellenmesinin önlenmesi amacıyla yapıldığı' duyuruldu." ifadelerine yer verildi.

'118 YAZIYI YAYINDAN KALDIRDIK'

T24, bir yandan hukuki süreçlere başvurma hazırlığını yaparken diğer yandan Erişim Sağlayıcıları Birliği'nin kendisine gönderdiği karara konu 118 yazıyı yayından kaldırdığını bildirdi. Açıklamada, "T24, bir yandan hukuki süreçlere başvurma hazırlığını yaparken diğer yandan Erişim Sağlayıcıları Birliği'nin kendisine gönderdiği karara konu 118 yazıyı yayından kaldırdı. Söz konusu yazıların belirtilen 4 saat içinde yayından kaldırdığını da Erişim Sağlayıcıları Birliği'ne bildirdi." denildi.

'HUKUKİ SÜREÇLERİ SÜRATLE İŞLETİYORUZ'

T24, karara karşı hukuki süreçleri süratle işlettiklerini ve itirazlarını yaptıklarını duyurdu. Açıklamada, "Bu gerçekten haksız, orantısız, ölçüsüz karara karşı, ilk andan itibaren yanımıza koşan bir hukukçularla hukuki süreçleri süratle işletiyor, itirazlarımızı yapıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

'İFTİRA KAMPANYASININ ARDINDAN GELDİ'

T24, kararın sosyal medyada geçtiğimiz hafta sonunda "aynı görsel ve aynı metin"le T24'ü hedef alan iftira kampanyasının ardından geldiğini belirtti. Açıklamada, "Söz konusu karar, sosyal medyada geçtiğimiz hafta sonunda 'aynı görsel ve aynı metin'le T24'ü hedef alan iftira kampanyasının ardından geldi. 'T24'ün milyonlarca lira fon aldığı, bu fonlarla LGBTİ propagandası yaptığı' iftirasını atanları muhatap almadık. T24'ün 17 yıldır hiçbir kişi, kurum, fon, dernek ve benzer bir oluşumdan tek kuruş almadığını; bu durumun devlet tarafından yapılan beş denetimle de teyit edildiğini içeren onlarca açıklamamız kayıtlarda duruyor." denildi.

'GAZETECİLİK KAPATILAMAZ'

T24, okurlarına seslenerek, "Değerli okurlarımız, yıllar içinde sayıları milyonları bulan takipçilerimiz T24 kapanmadı, gazetecilik kapatılamaz! T24 içeriklerine erişim engeli getirildi. Bu engelin kaldırılması, bu hatadan dönülmesi için bütün hukuki yolları başvuruyoruz. İşimizin başındayız!" ifadelerine yer verdi.