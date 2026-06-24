Son dakika | Erhan Karaal'ın kaçırılmasında 3 kişi daha gözaltına alındı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılmasına ilişkin yürütülen soruşturmada dün 5 kişinin gözaltına alınmasının ardından bugün de 3 kişi gözaltına alındı.

SORUŞTURMADA 6 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Soruşturma kapsamında 12 şüpheli yakalanmış, İstanbul Anadolu Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklanmış ve diğer 6 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulanmıştı.

TUTUKLAMADAN SONRA GÖZALTI SAYISI 8'E ÇIKTI

Bu tutuklamanın ardından dün 5 kişi daha gözaltına alındı. Bugün de yapılan 3 gözaltı ile, tutuklamalar sonrasında gelen gözaltıların sayısı 8'e yükseldi.

İBB BÜROKRATI NASIL KAÇIRILDI?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, kendilerini polis olarak tanıtan fidyeciler tarafından kaçırılarak işkenceye maruz kaldı. Elleri ve ayakları bağlı hâlde kurtarılan Karaal hastanede tedavi altına alınırken, skandal olayın detayları sonradan ortaya çıktı.

17 Haziran 2026 Çarşamba günü saat 21.14 sıralarında Maltepe'de eşi ve kızıyla birlikte sahilde yürüyüşe çıkmak üzere evinden ayrılan Karaal'ın yanına yaklaşan şüpheliler İBB bürokratını darp ederek zorla bir araca bindirdi.

Kendilerine polis süsü veren saldırganlar, "Vatan Emniyet'e götürüyoruz" diyerek Karaal'ı kandırdı. Şüpheliler, takipten kaçmak için Karaal'ın başını eğip yol boyunca birkaç kez araç değiştirdi.

500 KİLO ALTIN İSTEDİLER

Fidyecilerin, "İmamoğlu'nun kasası" dedikodularına inanarak Erhan Karaal'ı hedef seçtiği belirlendi. Karaal'ın çok büyük bir serveti olduğunu düşünen fidyeciler Karaal'ı Tuzla'da atıl durumdaki prefabrik bir yapıya götürdü.

Burada günlerce sopa ve demir çubuklarla dövülen, tırnakları çekilerek ağır işkencelere maruz kalan Karaal'dan önce 300 kilo, ardından 500 kilo altın fidye istendi. Fidyeciler, bu süreçte yurt dışı hatlar üzerinden Karaal'ın eşini de arayarak tehditle para talep etti.

EKREM İMAMOĞLU DA TEPKİ GÖSTERDİ

Karaal'ın kaçırılmasında tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu da tepki gösterdi. Dündü İBB davası oturumunda söz alan İmamoğlu, iktidara yakın medya tarafından yapılan haberler nedeniyle İBB davasında adı geçen isimlerin ailelerinin tehdit altında olduğunu ifade etmişti.