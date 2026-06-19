Son dakika | Erhan Karaal'dan ilk sözler: Beni zorla kaçırdılar!

İBB Kültür A.Ş.’nin Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal’ın önceki akşam evinin önünden kaçırıldığı ortaya çıktı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Karaal, İstanbul Tuzla’da bir inşaat alanında bulundu.

Erhan Karaal'ın kurtarıldıktan sonra polise verdiği ifadedeki ilk sözleri ortaya çıktı.

ERHAN KARAAL'DAN İLK SÖZLER: BENİ ZORLA KAÇIRDILAR!

Karaal’ın, bulunduğu yerde polis ekiplerine verdiği ilk ifadede “Beni zorla kaçırdılar” dediği öğrenildi.

Evinin önünde yolu bir şüpheli tarafından kesilen Karaal'ın 3 kişi tarafından zorla araca bindirildiği kameralara yansımış, Karaal’ın eşi Ayşe Toprak Karaal ise telefon sinyalinin son olarak Kartal’da tespit edildiğini, sinyalin Kartal’da açık bir araziyi gösterdiğini, ancak telefonun henüz bulunamadığını söylemişti.

Karaal Tuzla'da bulunurken polis ekipleri, şüphelilerin tespit edilmemek için farklı noktalara giderek sürekli yer değiştirdiklerini belirledi.

Güvenlik güçleri tarafından yürütülen operasyonda olaya karıştığı değerlendirilen 8 şüpheli gözaltına alındı. Olayın nasıl gerçekleştiği ve şüphelilerin bağlantılarıyla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.