Son dakika | Erdoğan: Trump'la baş başa görüşebiliriz

Grup toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Cumhurbaşjanı ve AKP lideri Erdoğan İmralı Süreci'ndeki yasal düzenlemeler hakkında, "Yasal düzenlemeleri yetiştirebildiğimiz kadar yetiştireceğiz." dedi.

TRUMP İLE BAŞ BAŞA GÖRÜŞME

Ankara'da 7-8 Temmuz'da yapılacak olan NATO Zirvesi'nde Trump ile bir görüşme olup olmayacağı sorusuna da yanıt veren Erdoğan "NATO zirvesinde Trump ile baş başa görüşme büyük ihtimalle olacak" ifadelerini kullandı.

GRUP TOPLANTISINDA SÜREÇ MESAJI

Erdoğan bugün partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada da süreç hakkında konuşmuş ve "Gelinen noktada, örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak bir yasal çerçeve üzerinde çalışıyoruz. Gerekli istişareleri yaptıktan sonra, fazla da uzatmadan, söz konusu düzenlemeyi sorunların çözüm adresi olan meclisin takdirine sunacağız" demişti.