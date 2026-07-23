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Halk TV Türkiye Son Dakika | Erdoğan imzaladı 8 üniversiteye rektör atandı

Son Dakika | Erdoğan imzaladı 8 üniversiteye rektör atandı

Son dakika... Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üyeliklerine dört isim atanırken, sekiz üniversiteye de rektör görevlendirmesi yapıldı.

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Son Dakika | Erdoğan imzaladı 8 üniversiteye rektör atandı
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Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Karar kapsamında 8 üniversiteye yeni rektör atandı. Ayrıca Yükseköğretim Kurulu üyeliklerine Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz ile Prof. Dr. Mürteza Bedir seçildi. Ayrıca Üniversitelerarası Kurul tarafından seçilen Prof. Dr. Kemal Şenocak ile Prof. Dr. İlhan İlkılıç da YÖK üyeliklerine atandı.

YÖK ÜYELİKLERİNE DÖRT ATAMA

Yapılan atamalarla YÖK üyeliklerindeki boşluklar doldurulurken, kurulun yeni dönemdeki yapılanması şekillenmeye başladı. Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan seçimlerin yanı sıra Üniversitelerarası Kurul'un belirlediği isimler de görevlerine başlamış oldu.

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SEKİZ ÜNİVERSİTEYE REKTÖR ATANDI

Aynı kararla sekiz üniversiteye rektör ataması gerçekleştirildi. Buna göre, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi'ne Prof. Dr. Gülçin Yahya Kaçar, Hasan Kalyoncu Üniversitesi'ne Prof. Dr. Gül Rengin Küçükerdoğan, İstanbul Gedik Üniversitesi'ne Prof. Dr. Feriha Erfan Kuyumcu, İstanbul Topkapı Üniversitesi'ne Prof. Dr. Emre Alkın, Mudanya Üniversitesi'ne Prof. Dr. Ahmet Kesik, Sanko Üniversitesi'ne Prof. Dr. Güner Dağlı, Türk-Alman Üniversitesi'ne Prof. Dr. Cemal Yıldız ve Yalova Üniversitesi'ne Prof. Dr. Mehmet Bahçekapılı rektör olarak getirildi. Atamalar, Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte yürürlüğe girdi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Resmi Gazete Atama Rektör
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