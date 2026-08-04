Son dakika | Erdal Beşikçioğlu'nun uyuşturucu test sonucu çıktı

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklanan Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'ndan hakkındaki ihbarlar üzerine alınan kan, idrar, kıl ve tükürük örneklerine ilişkin adli tıp analizi bugün tamamlandı. İnceleme sonucunda; Beşikçioğlu'nun kanında esrarın etkin maddesi THC metaboliti THC-COOH (22 ng/spir), idrarında ise yine esrarın etkin maddesi THC-COOH metaboliti tespit edilerek uyuşturucu testi pozitif çıktı.

Öte yandan Beşikçioğlu'nun, 2014 yılında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği ifadede, "Esrar içtiğim için pişmanım, bir daha kullanmayacağım." dediği belirtildi.

Uyuşturucu testi incelemeleri sürerken, tutuklama kararının ardından İçişleri Bakanlığı, Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nu İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırdığını duyurmuştu. Beşikçioğlu'nun görevden uzaklaştırılması nedeniyle geri iade gerçekleşene kadar Etimesgut Belediye Meclisinin toplanarak meclis üyeleri arasından bir Belediye Başkan Vekili seçeceği açıklandı.

Tutuklanan Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, mahkeme kararının ardından Konya Cezaevi'ne gönderildi. Beşikçioğlu'nun Konya'ya sevki; Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in Kırşehir, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın ise Tekirdağ'daki cezaevine gönderilmesinin hemen ardından gerçekleşti.

NE OLMUŞTU: İTİRAFÇI ESKİ ÇALIŞANIN İFADELERİYLE 40 KİŞİYE TUTUKLAMA

Beşikçioğlu ve beraberindeki 55 kişi, 30 Temmuz'da gözaltına alınmalarının ardından emniyetteki işlemleri tamamlanarak 2 Ağustos'ta Ankara Batı Adliyesi’ne sevk edildi. "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "rüşvet", "irtikap", "ihaleye fesat karıştırma" ve "edimin ifasına fesat karıştırma" suçlamalarıyla nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen 44 kişiden 4'ü hakkında tutuklama kararı verilmezken, aralarında Belediye Başkanı Beşikçioğlu'nun da bulunduğu 40 kişi tutuklandı.

Soruşturma dosyasının en önemli dayanaklarından birini, Etimesgut Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nde bilgisayar işletmeni olarak görev yapan ve mart ayında Etimkent A.Ş.'ye yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan eski belediye çalışanı Serkan Kozan'ın etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadeler oluşturdu. Kozan, 12 Temmuz ve 31 Temmuz tarihlerinde verdiği iki ayrı ifadede belediyedeki bazı ihaleler, mali işlemler ve imar süreçlerinde usulsüzlük yapıldığını öne sürdü.

Emniyetin 207 sayfalık sorgu tutanağına yansıyan ve tutuklamalara gerekçe gösterilen altı temel iddia şunlar oldu: Belediye ve Etimkent A.Ş.'de gerçekleştirilen bazı mali işlemler, sosyal yardım ve hizmet alımlarında kamu zararına yol açıldığı iddiası, akülü sandalye bakım hizmeti, aşevi ve kreş yemek ihalelerinde usulsüzlük yapıldığı iddiaları, Bağlıca'daki TIR Parkı uygulaması ve belediye imkanlarının kişisel faaliyetlerde kullanıldığı yönündeki iddialar.

BEŞİKÇİOĞLU'NUN 207 SAYFALIK İFADESİ: YOLSUZLUĞU BİZ TESPİT ETTİK

Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde alınan ifadesinde etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istemediğini belirten ve hakkındaki tüm suçlamaları reddeden Beşikçioğlu, belediyedeki ihale süreçlerinde görev ve yetkisinin bulunmadığını, Sayıştay raporlarına konu edilen bazı usulsüzlüklerin kendi talimatıyla başlatılan iç denetim sonucunda ortaya çıkarıldığını söyledi.

Beşikçioğlu, etkin pişmanlıktan yararlanarak aleyhinde ifade veren Serkan Kozan’ın iddialarına dair şunları kayda geçirdi: “Belediye başkanı olarak görev yaptığım süre boyunca herhangi bir ihalede talimat vermedim, yönlendirmede de bulunmadım, keza sorumluluk ve yetki alanımda da değildir. Serkan KOZAN isimli şahsın hakkımdaki beyanlarının sebebi yukarıda detaylı açıkladığım üzere şahsın yapmış olduğu usulsüzlükleri tespit edip şahıs hakkında iç denetim ve teftiş sonrası suç duyurusunda bulunmam ve açığa almamdan kaynaklı, düşmanlık beslemesinden kaynaklı beyanlardır. Somut bir husus yoktur. Ali ÇOŞAR isimli şahısla ilgili ihale ve firma hakkında herhangi bir talimatım olmamıştır, olması mümkün değildir. Başkanlık Makamının görevlendirme emirleri doğrultusunda müfettiş tarafından yapılan inceleme neticesinde bilgisayar işletmeni kadrosunda görev yapan S.K’nın belediyemiz yemekhanesinde memurlardan yemek ücretlerini tahsil ettiği ve ücretleri zimmetine geçirdiği tespit edilmiştir. Bu nedenle görevden uzaklaştırılmasına olur verdim.”

Dosyada yer alan 2025 yılı aşevi yemek ve dağıtım ihalesinin mevzuata aykırı yürütüldüğü, Etimkent A.Ş.'nin ihale yapılmadan işe başladığı yönündeki Sayıştay raporları ile yaklaşık 1,4 ila 1,6 milyar lira bedelli çöp toplama ve araç kiralama ihalesinin KİK tarafından iptal edilmesinin ardından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 21/b maddesi kapsamında pazarlık usulüyle Standart Katı Atık firmasına verildiği iddiaları da Beşikçioğlu'na soruldu. Beşikçioğlu, bu ihaleleri düzenleyen birimlerin kendisine bağlı olmadığını, ihale süreçlerine ilişkin bilgiyi Sayıştay incelemesi ve soruşturma sırasında edindiğini belirterek, "Böyle bir olaydan haberim olsa iç denetim ve teftiş birimini devreye sokarak gereğini yapardım" dedi.

Müştekilerin, Bağlıca'da imar planlarında yeşil alan olarak görünen yerin TIR parkı olarak kullanılarak bölgeye zarar verdiği iddialarına yanıt veren Beşikçioğlu, "Bilgi eksikliğinden kaynaklı, eleştiri mahiyetindeki değerlendirmelerdir bunlar. Tırlara geçici de olsa bir park yeri gösterilmemesi halinde Bağlıca da hem park sorunu hem de alt yapıya zarar verme ihtimali oluşmaktadır" diye konuştu. Beşikçioğlu, "Fado" ve "Mona Lisa" isimli işletmelerde ortaklığı bulunduğu yönündeki iddiaları ise reddetti.

Oyuncu olarak yer aldığı "Behzat Ç." dizisinin çekimlerinde ve tanıtımlarında belediye imkanlarının kullanıldığı iddialarını da yanıtlayan Beşikçioğlu, "Bu beyanlarda suç içeriği yoktur. Ayrıca bahse konu çekimler için Yapım firması Belediyeye ödeme yapmıştır. Ayrıca ilçenin tanıtımında da önemli rol olmuştur" dedi. Beşikçioğlu, belediye başkanı seçilmeden önce tiyatro sanatçısı olarak çalıştığını, halen belediye başkanlığı maaşı, oyunculuk faaliyetleri ve telif gelirleri bulunduğunu ifade etti.

ŞAFAK BASKINI, ÜSKÜDAR OPERASYONU VE GÖZALTI LİSTESİ

Soruşturma süreci, 30 Temmuz sabahı Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Etimesgut Belediyesi'ne yapılan eş zamanlı şafak baskınıyla başladı. Ekiplerin belediyede arama yaptığı ve belediye önünde arbede yaşandığı operasyon kapsamında, hakkında gözaltı kararı verilenlerden Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Kerimoğlu emniyete giderek teslim oldu.

Operasyonun ardından Etimesgut Belediyesi'nden yapılan ilk açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Başkanımız Türkiye'de örnek olabilecek çalışmaları yürüttü bizlere örnek oldu. Etimesgut'a çok güzel bir tat getirdi. Biz onunla yol almak ve çalışmaktan çok mutluyuz. İçeride belediye personellerimizin ifadesi alınıyor. Sürecin takipçisiyiz. Şu anda maalesef çok net bilgiler yok elimizde. Gün sonunda basın açıklaması yapılacak. Şu anda bütün belediye meclis üyelerimiz burada ve toplantı yapacağız. Yol haritası belirleyeceğiz. Temennimiz belediye başkanımızın aramızda olmasıdır."

İçişleri Bakanlığı ise operasyona ilişkin şu resmi açıklamayı yapmıştı:

"ETİMESGUT BELEDİYESİNE YÖNELİK MALİ SUÇ OPERASYONU: 52 ŞÜPHELİ YAKALANDI. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce Etimesgut Belediyesine yönelik operasyon düzenlendi. “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak ve Örgüte Üye Olmak, Zimmet, Rüşvet, İrtikap, İhaleye Fesat Karıştırmak, Edimin İfasına Fesat Karıştırmak ve Görevi Kötüye Kullanma” suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da bulunduğu; 37 belediye çalışanı, 18 firma yetkilisi olmak üzere toplam 55 şüpheliye yönelik düzenlenen operasyonda 52 şüpheli yakalandı. 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Etimesgut'taki bu operasyon, siyasi arenada Etimesgut Belediye Meclisi'ndeki CHP'li üyelerin tamamına yakınının Yeni Parti'ye geçme kararı alarak CHP'den istifa ettiği, Erdal Beşikçioğlu'nun ise butlan yönetimindeki partisinden istifa etmeyerek mecliste kalan sayılı butlan CHP'si üyelerinden olduğu döneme denk geldi. Bu operasyondan sadece bir gün önce de (29 Temmuz), Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma ile Üsküdar Belediyesi'ne ikinci dalga operasyon yapılmış; Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, Başkan Yardımcısı Ceyhun Ünlü, Belediye Başkanı Özel Kalemi Alihan Koçoğlu, Mimar Burçin Çevik, Adem Altıntaş ve Müteahhit Bülent Orhan Tozkoparan gözaltına alınmıştı.