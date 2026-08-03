Son Dakika | Erdal Beşikçioğlu tutuklandı
Son dakika... Etimesgut Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınıp tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu tutuklandı. Beşikçioğlu ile birlikte 39 kişi daha tutuklandı.
Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan 55 kişiden 44'ü, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Mahkeme, sevk edilen kişilerden aralarında Belediye Başkanı Beşikçioğlu'nun da bulunduğu 40'ının tutuklanmasına hükmetti.
40 KİŞİ TUTUKLANDI, ARALARINDA BEŞİKÇİOĞLU DA VAR
Tutuklanmaya sevk edilenler arasında Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, belediye başkan yardımcıları Mutluluk Çerimoğlu, Taylan Özgüven ve İhsan Bahri Beyler ile Beşikçioğlu'nun yakın koruması Hüseyin Yılmaz, Etimkent Yönetim Kurulu üyeleri ve İhale Komisyonu üyeleri de bulunuyordu.
4 KİŞİ İÇİN TUTUKLAMA KARARI VERİLMEDİ
Tutuklama talebiyle sevk edilen 44 kişiden 4'ü hakkında tutuklama kararı verilmezken, gözaltındaki 10 kişi ise imza yükümlülüğü ve yurt dışına çıkış yasağından oluşan adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı