Son Dakika | Emekli Amiral Türker Ertürk'ün tutukluluğuna devam kararı

Üç yıl önce katıldığı televizyon programındaki sözleri nedeniyle tutuklanan emekli Amiral Türker Ertürk'ün tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Emekli Amiral Türker Ertürk, yaklaşık üç yıl önce katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklamalar nedeniyle tutuklandığı davada ilk kez hakim karşısına çıktı. Ertürk'ün tahliye talebini değerlendiren mahkeme, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

NE OLMUŞTU?

Türker Ertürk hakkında, sosyal medyada yeniden paylaşılan bir video içeriğinde yer alan ve yaklaşık üç yıl önce bir televizyon programında yaptığı açıklamalar nedeniyle soruşturma başlatıldı.

Ertürk, söz konusu yayında iktidarın değişeceğini belirterek, Yüksek Seçim Kurulu'nun hukuka uygun karar vermesi gerektiğini söylemişti.

Ertürk'ün soruşturmaya konu olan ifadeleri şöyleydi:

"Bakın artık iktidar değişecek. Ama acılı ama acısız, iktidar değişecek. Onun için herkes aklını başına devşirmeli. Siz de, ben de… Tabii ki herkes de… Onun için Yüksek Seçim Kurulu'nun vicdanlarına ve hukuka göre karar vermelerini bekliyoruz. Yoksa ileride müşkülat yaşarız ülkece diye düşünüyorum."

Bu ifadelerin ardından Ertürk hakkında "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" ve "suç işlemeye tahrik" suçlamalarıyla soruşturma başlatıldı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLMİŞTİ

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ertürk, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık ifadesinin ardından tutuklanması talebiyle hakimliğe gönderilen Ertürk, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.