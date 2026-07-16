Son Dakika | Elazığ'da 4 büyüklüğünde korkutan deprem
Son dakika haberi... Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Elazığ'ın Sivrice ilçesinde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. AFAD verilerine göre, bugün saat 22:52'de gerçekleşen sarsıntının büyüklüğü 4.0 olarak ölçüldü.
Söz konusu depremin AFAD tarafından açıklanan verilere göre, yer kabuğunun 11.47 kilometre derinliğinde oluştuğu tespit edildi.
AFAD'IN RESMİ AÇIKLAMASI
AFAD'ın resmi X sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım şu şekilde:
- Büyüklük:4.0 (Mw)
- Yer:Sivrice (Elazığ)
- Tarih:2026-07-16
- Saat:22:52:53 TSİ
- Enlem:38.3815 N
- Boylam:38.88183 E
- Derinlik:11.47 km
Sosyal medyada bazı kullanıcılar sarsıntıyı hissettiklerini ifade ederken, Elazığ Valiliği, an itibariyle can veya mal kaybına dair herhangi bir olumsuz ihbar yapılmadığını bildirdi.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi