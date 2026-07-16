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Halk TV Türkiye Son Dakika | Elazığ'da 4 büyüklüğünde korkutan deprem

Son Dakika | Elazığ'da 4 büyüklüğünde korkutan deprem

Son dakika haberi... Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Son Dakika | Elazığ'da 4 büyüklüğünde korkutan deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Elazığ'ın Sivrice ilçesinde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. AFAD verilerine göre, bugün saat 22:52'de gerçekleşen sarsıntının büyüklüğü 4.0 olarak ölçüldü.

Söz konusu depremin AFAD tarafından açıklanan verilere göre, yer kabuğunun 11.47 kilometre derinliğinde oluştuğu tespit edildi.

AFAD'IN RESMİ AÇIKLAMASI

AFAD'ın resmi X sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım şu şekilde:

  • Büyüklük:4.0 (Mw)
  • Yer:Sivrice (Elazığ)
  • Tarih:2026-07-16
  • Saat:22:52:53 TSİ
  • Enlem:38.3815 N
  • Boylam:38.88183 E
  • Derinlik:11.47 km
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Sosyal medyada bazı kullanıcılar sarsıntıyı hissettiklerini ifade ederken, Elazığ Valiliği, an itibariyle can veya mal kaybına dair herhangi bir olumsuz ihbar yapılmadığını bildirdi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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