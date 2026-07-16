Son Dakika | Elazığ'da 4 büyüklüğünde korkutan deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Elazığ'ın Sivrice ilçesinde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. AFAD verilerine göre, bugün saat 22:52'de gerçekleşen sarsıntının büyüklüğü 4.0 olarak ölçüldü.

Söz konusu depremin AFAD tarafından açıklanan verilere göre, yer kabuğunun 11.47 kilometre derinliğinde oluştuğu tespit edildi.

AFAD'IN RESMİ AÇIKLAMASI

AFAD'ın resmi X sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım şu şekilde:

Büyüklük:4.0 (Mw)

Yer:Sivrice (Elazığ)

Tarih:2026-07-16

Saat:22:52:53 TSİ

Enlem:38.3815 N

Boylam:38.88183 E

Derinlik:11.47 km

Sosyal medyada bazı kullanıcılar sarsıntıyı hissettiklerini ifade ederken, Elazığ Valiliği, an itibariyle can veya mal kaybına dair herhangi bir olumsuz ihbar yapılmadığını bildirdi.