Son Dakika | Ekrem İmamoğlu'nun yasaklanan hesabı yerine açılan hesaba da erişim engeli getirildi

Engelli Web oluşumu tarafından duyurulana göre Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'ne ait X hesabı, 16 Temmuz 2026'da erişime engellenmişti. Hesabın adı daha sonra CAOIletisim11 olarak değiştirilirken, X platformu 226 bin takipçili hesabı 3 Ağustos 2026'da Türkiye'den görünmez kıldı.

Yeni Parti Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, duruma "Korkunun ecele faydası yok! Ne yaparsanız yapın İmamoğlu’nu unutturamayacaksınız!" tepkisini gösterdi.

HESAP İSMİ DEĞİŞTİRİLMİŞTİ

Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin resmî X hesabı, 16 Temmuz 2026 tarihinde Türkiye'den erişime kapatıldı. Erişim engelinin ardından hesabın kullanıcı adı CAOIletisim11 olarak değiştirildi.

YENİ HESABA DA ERİŞİM ENGELLENDİ

X platformu, 226 bin takipçiye sahip olan söz konusu hesabı 3 Ağustos 2026 tarihinde Türkiye'den görünmez hale getirdi. Hesabın kapatılma gerekçesine ilişkin platformdan ya da resmî makamlardan henüz bir açıklama yapılmadı.

YENİ PARTİ'DEN İLK TEPKİ

Yeni Parti Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabının kapatılmasına tepki gösterdi. Bulut sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu’nun “Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi" isimli X hesabı Türkiye'den erişime kapatıldı. İmamoğlu’nun afişine, sesine, görüntüsüne tahammül edemeyenler şimdi de sosyal medya hesabını kapattı. Korkunun ecele faydası yok! Ne yaparsanız yapın İmamoğlu’nu unutturamayacaksınız!"

NE OLMUŞTU

Ekrem İmamoğlu'nun YouTube kanalı ile Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin X hesabı, "millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle" erişime engellenmişti.