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Halk TV Türkiye Son Dakika | Ekrem İmamoğlu'ndan AHBAP tepkisi: Denetim yapması gerekenler için soruşturma bile yok

Son Dakika | Ekrem İmamoğlu'ndan AHBAP tepkisi: Denetim yapması gerekenler için soruşturma bile yok

Son dakika haberi... İBB Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, AHBAP soruşturmasına ilişkin bir değerlendirmede bulundu. İmamoğlu, "Görevini yapmayan devlet görevlileri hakkında soruşturma bile yok" dedi.

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Son Dakika | Ekrem İmamoğlu'ndan AHBAP tepkisi: Denetim yapması gerekenler için soruşturma bile yok
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Silivri'de tutuklu bulunan İBB Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, AHBAP soruşturmasına ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama paylaştı. İmamoğlu açıklamasında, "Görevini yapmayan devlet görevlileri hakkında soruşturma bile yok. Yargı siyasetin emrine girince tüm roller tersine dönüyor" ifadelerini kullandı.

Son Dakika | Ekrem İmamoğlu'ndan AHBAP tepkisi: Denetim yapması gerekenler için soruşturma bile yok - Resim : 1

İmamoğlu'nun açıklaması şöyle:

"Haluk Levent soruşturmasında bir yanda borç verdiği için tutuklanan mağdur Ece Güner var. Diğer yanda onlarca gayrimenkulu bedelini sonra almak üzere bir şahsın üzerine geçirip mağdur sayılan ve ifadeye bile çağrılmayan holding sahipleri var. Bir yanda talep üzerine 4 aylık dönem için sadece banka hesap tutarlılığını denetleyen meslek kuruluşunun başkanı Emre Kartaloğlu gözaltında.

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Diğer yanda yıllarca kesintisiz detaylı denetim yapması gerektiği halde görevini yapmayan devlet görevlileri hakkında soruşturma bile yok. Yargı siyasetin emrine girince tüm roller tersine dönüyor.

Deniz Göktaş, Levent Üzümcü, Nasuh Mahruki… Hangi birini sayalım? Organize kötülüğün yaptıklarını saymaya hafızamız yetmiyor."

Son Dakika | Ekrem İmamoğlu'ndan AHBAP tepkisi: Denetim yapması gerekenler için soruşturma bile yok - Resim : 3

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Ekrem İmamoğlu CHP
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