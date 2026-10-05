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Halk TV Türkiye Son dakika | Ekim ayı kira artış oranı belli oldu

Son dakika | Ekim ayı kira artış oranı belli oldu

Son dakika... Ekim ayı kira artış oranı TÜİK'in Eylül ayı enflasyonunu yüzde 29.73 oranında açıklamasıyla belli oldu. Kira artış oranı yüzde 31.49 olarak netleşti.

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Son dakika | Ekim ayı kira artış oranı belli oldu
Son Güncelleme:

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2026 yılı Eylül ayı enflasyon verisini yüzde 29.73 olarak açıkladı.

EKİM AYI KİRA ARTIŞ ORANI BELLİ OLDU

TÜİK'in açıkladığı enflasyon verisine göre Ekim ayı kira ve iş yerlerine uygulanacak tavan zam oranı 31.49 olarak hesaplandı.

KİRA HESAPLAMA

Mevcut Kira : 20.000,00 TL
Kira Artış Tutarı: 6.298,00 TL
Aylık Yeni Kira: 26.298,00 TL

Mevcut Kira : 25.000,00 TL
Kira Artış Tutarı: 7.872,50 TL
Aylık Yeni Kira: 32.872,50 TL

Mevcut Kira: 30.000,00 TL
Kira Artış Tutarı: 9.447,00 TL
Aylık Yeni Kira: 39.447,00 TL

Mevcut Kira: 35.000,00 TL
Kira Artış Tutarı: 11.021,50 TL
Aylık Yeni Kira: 46.021,50 TL

KÜÇÜK ORANLARLA DÜŞÜŞ GÖSTERDİ

Kira artış oranları sene başından bu yana küçük oranlar ile düşüş gösterdi. Son 9 aydaki kira artış oranları şu şekilde kaydedildi:

Ocak: 34,88

Şubat: 33,98

Mart: 33,39

Nisan: 32,82

Mayıs: 32,43

Haziran: 32,24

Ağustos: 31,90

Eylül: 31,79

Ekim: 31.49

Ayrıntılar gelecek...

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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