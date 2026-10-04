Son Dakika | Ege Denizi'nde deprem
Son dakika haberi... Ege Denizi'nde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
T.C. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'nde saat 03:48 sıralarında 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği bildirildi.
Söz konusu depremin yer kabuğunun yaklaşık 6.73 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bilgisine yer verildi.
Depremin özellikle çevre bölgelerde hissedildiği, vatandaşların sarsıntıyı hissetmeleriyle birlikte kısa süreli tedirginlik yaşadığı da öğrenildi.
AFAD TARAFINDAN YAPILAN RESMİ AÇIKLAMA
AFAD'ın söz konusu depremle ilgili olarak sosyal medya hesabı üzerinden kamuoyuyla paylaştığı veriler şu şekilde açıklandı:
- Büyüklük: 4.4 (Mw)
- Yer: Ege Denizi
- Tarih: 2026-10-04
- Saat: 03:48:42 TSİ
- Enlem: 35.475 N
- Boylam: 24.67067 E
- Derinlik: 6.73 km
KANDİLLİ RASATHANESİ DE AÇIKLADI
Söz konusu depremle ilgili olarak Kandilli Rasathanesi'nden de açıklama geldi. Kandilli Rasathanesi, depremin Girit Adası (Akdeniz)'de meydana geldiğini bildirirken büyüklüğünü 4.1 olarak ölçtü. Derinliği ise 6.1 km olarak açıkladı.