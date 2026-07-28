Son Dakika | Ege Denizi'nde deprem

T.C. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'nde saat 22:17 sıralarında 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği bildirildi.

Söz konusu depremin yer kabuğunun yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bilgisine yer verildi.

AFAD'IN RESMİ AÇIKLAMASI

AFAD'ın büyüklüğünü 4.0 olarak ölçtüğü söz konusu depremle ilgili olarak sosyal medya hesabı üzerinden kamuoyuyla paylaştığı veriler şu şekilde açıklandı:

Büyüklük: 4.0 (Mw)

Yer: Ege Denizi

Tarih:2026-07-28

Saat: 22:17:43 TSİ

Enlem: 39.273 N

Boylam: 23.29683 E

Derinlik: 7 km

AFAD tarafından henüz olaya ilişkin olarak herhangi bir can ve mal kaybına dair resmi bir açıklama paylaşılmadı.