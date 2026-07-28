Son Dakika | Ege Denizi'nde deprem
Son dakika haberi... Ege Denizi'nde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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T.C. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'nde saat 22:17 sıralarında 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği bildirildi.
Söz konusu depremin yer kabuğunun yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bilgisine yer verildi.
AFAD'IN RESMİ AÇIKLAMASI
AFAD'ın büyüklüğünü 4.0 olarak ölçtüğü söz konusu depremle ilgili olarak sosyal medya hesabı üzerinden kamuoyuyla paylaştığı veriler şu şekilde açıklandı:
- Büyüklük: 4.0 (Mw)
- Yer: Ege Denizi
- Tarih:2026-07-28
- Saat: 22:17:43 TSİ
- Enlem: 39.273 N
- Boylam: 23.29683 E
- Derinlik: 7 km
AFAD tarafından henüz olaya ilişkin olarak herhangi bir can ve mal kaybına dair resmi bir açıklama paylaşılmadı.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi