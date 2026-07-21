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Son Dakika | Ege Denizi'nde deprem

Son dakika haberi... Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin Ege Denizi'nde, Ayvacık'a 15.71 kilometre mesafede gerçekleştiği bildirildi.

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Son Dakika | Ege Denizi'nde deprem
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T.C. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'nin Ayvacık (Çanakkale) açıklarında saat 21:32 sıralarında 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği bildirildi.

Söz konusu sarsıntının yer kabuğunun yaklaşık 13.45 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bilgisine yer verildi.

Son Dakika | Ege Denizi'nde deprem - Resim : 1

AFAD'IN RESMİ AÇIKLAMASI

AFAD'ın söz konusu depremle ilgili olarak sosyal medya hesabı üzerinden kamuoyuyla paylaştığı veriler şu şekilde açıklandı:

  • Büyüklük: 3.5 (Ml)
  • Yer: Ege Denizi - [15.71 km] Ayvacık (Çanakkale)
  • Tarih: 2026-07-21
  • Saat: 21:32:58 TSİ
  • Enlem: 39.34617 N
  • Boylam: 26.127 E
  • Derinlik: 13.45 km
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AFAD tarafından henüz can veya mal kaybına ilişkin resmi bir açıklama gelmedi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Deprem Ege Denizi
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