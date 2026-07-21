Son Dakika | Ege Denizi'nde deprem
Son dakika haberi... Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin Ege Denizi'nde, Ayvacık'a 15.71 kilometre mesafede gerçekleştiği bildirildi.
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T.C. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'nin Ayvacık (Çanakkale) açıklarında saat 21:32 sıralarında 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği bildirildi.
Söz konusu sarsıntının yer kabuğunun yaklaşık 13.45 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bilgisine yer verildi.
AFAD'IN RESMİ AÇIKLAMASI
AFAD'ın söz konusu depremle ilgili olarak sosyal medya hesabı üzerinden kamuoyuyla paylaştığı veriler şu şekilde açıklandı:
- Büyüklük: 3.5 (Ml)
- Yer: Ege Denizi - [15.71 km] Ayvacık (Çanakkale)
- Tarih: 2026-07-21
- Saat: 21:32:58 TSİ
- Enlem: 39.34617 N
- Boylam: 26.127 E
- Derinlik: 13.45 km
AFAD tarafından henüz can veya mal kaybına ilişkin resmi bir açıklama gelmedi.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi