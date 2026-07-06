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Son Dakika | Ege Denizi'nde deprem

Son dakika haberi... Ege Denizi'nde Gökçeada (Çanakkale) açıklarında 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Son Dakika | Ege Denizi'nde deprem
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T.C. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'nde Gökçeada (Çanakkale) açıklarında saat 23:13 sıralarında, 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Yer kabuğunun yaklaşık 14.93 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı kısa süreli paniğe neden oldu.

Sosyal medyada bazı kullanıcı depremi hissettiklerine dair paylaşımlarda bulunurken, T.C. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından şu ana kadar can ve mal kaybı olup olmadığına ilişkin resmi bir açıklama gelmedi.

Son Dakika | Ege Denizi'nde deprem - Resim : 1

AFAD'IN RESMİ AÇIKLAMASI

AFAD'ın söz konusu depremle ilgili sosyal medya hesabından kamuoyuyla paylaştığı veriler şu şekilde:

  • Büyüklük:3.7 (Ml)
  • Yer: Ege Denizi - [49.93 km] Gökçeada (Çanakkale)
  • Tarih:2026-07-06
  • Saat:23:13:49 TSİ
  • Enlem:40.17222 N
  • Boylam:25.12528 E
  • Derinlik:14.93 km
Son dakika | Adana'da 3.5 büyüklüğünde depremSon dakika | Adana'da 3.5 büyüklüğünde deprem
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Deprem Ege Çanakkale
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