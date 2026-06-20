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Son Dakika | Ege Denizi'nde deprem

Son dakika haberi... Ege Denizi'nde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Son Dakika | Ege Denizi'nde deprem
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T.C. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'nin Datça (Muğla) açıklarında saat 23:06 sıralarında, 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Sarsıntı yer kabuğunun yaklaşık 45.93 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı depremi hissettiklerine dair paylaşımlarda bulunurken, T.C. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından şu ana kadar can ve mal kaybı olup olmadığına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Son Dakika | Ege Denizi'nde deprem - Resim : 1

AFAD'IN RESMİ AÇIKLAMASI

AFAD'ın söz konusu depremle ilgili kamuoyuyla paylaştığı veriler şu şekilde:

  • Büyüklük: 3.5 (Ml)
  • Yer: Ege Denizi - [41.62 km] Datça (Muğla)
  • Tarih: 2026-06-20
  • Saat: 23:06:21 TSİ
  • Enlem: 36.57167 N
  • Boylam: 27.0075 E
  • Derinlik: 45.93 km
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Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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