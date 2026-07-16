Son dakika | Ege Denizi'nde 3.6 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. AFAD verilerine göre, bugün saat 15.45'te gerçekleşen sarsıntının büyüklüğü 3.6 olarak ölçüldü.

DEPREMİN DERİNLİĞİ 35 KİLOMETRE

Merkez üssü Ege Denizi olan depremin yerin 35 kilometre derinliğinde oluştuğu tespit edildi.

AFAD'ın resmi X hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:

DEPREM ÇANTASINDA NELER OLMALI?

Deprem çantası, olası bir afetin ardından ilk 72 saatte temel ihtiyaçların karşılanabilmesi için hayati önem taşıyor. Uzmanlar, her evde kolay ulaşılabilecek bir noktada hazır bulundurulması gereken deprem çantasında su, uzun ömürlü gıda, ilk yardım malzemeleri, düzenli kullanılan ilaçlar, el feneri, yedek pil, düdük, powerbank, battaniye, yedek kıyafet, hijyen ürünleri, kimlik ve önemli belgelerin fotokopileri ile bir miktar nakit para bulunmasını öneriyor.

Deprem çantasının belirli aralıklarla kontrol edilerek son kullanma tarihi geçen ürünlerin yenilenmesi gerektiği belirtiliyor.