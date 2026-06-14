Son Dakika | Edirne'de madencilerin eyleminde silah sesleri

Edirne’de ücret, mesai ve tazminat hakları için direnen Özşen Madencilik işçilerinin eyleminin 26'ıncı gününde silah sesleri duyuldu.

Bağımsız Maden İşçileri Sendikası'ndan yapılan açıklamada, işletme içerisinde direnen işçiler ve ailelerinin üzerine üç el ateş edildiği belirtildi.

MADENCİLER 26 GÜNDÜR DİRENİYOR

Edirne'de faaliyet gösteren Özşen Madencilik'e ait ocakta çalışan işçiler; ücret, mesai ve tazminat hakları için 26 gün önce başlattıkları eylemlerini sürdürüyor.

Haklarını alabilmek için Ankara'ya yürümek isteyen ancak güvenlik güçlerinin müdahalesiyle karşılaşan madenciler, cumartesi günü kendilerini yerin 1200 metre altına kapatarak açlık grevi başlattı.

Madencilerin kendilerini yerin altına kapatmasının ardından şirketin, işçilerle iletişimi koparmak amacıyla internet ve telefon hatlarını kestiği belirtildi.

Öte yandan, madencilerin hak arama mücadelesini takip eden Halk TV muhabiri Umut Taştan hakkında da şirketin şikayeti üzerine soruşturma başlatılmıştı.

MADENCİLERİN EYLEMİNDE SİLAH SESLERİ

Özşen Madencilik işçilerinin ailelerinin destek verdiği eylemin 26'ıncı gününde silah sesleri duyulduğu belirtildi.

Bağımsız Maden İşçileri Sendikası'nın açıklamasına göre; eylemlerini sürdüren madencilere ve ailelerine şirket yöneticilerine yakın isimler tarafından üç el ateş açıldı.

Olayda herhangi bir yaralanan olmazken sendikadan yapılan açıklamada şunlara yer verildi: