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Halk TV Türkiye Son dakika | Dört suç örgütüne eş zamanlı operasyon: 51 kişi gözaltında

Son dakika | Dört suç örgütüne eş zamanlı operasyon: 51 kişi gözaltında

Son dakika... İstanbul merkezli 11 ilde 4 ayrı silahlı suç örgütüne yapılan operasyonda toplamda 51 kişi gözaltına alındı.

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İstanbul ve Bakırköy Cumhuriyet başsavcılıklarının talimatı ile 4 ayrı organize silahlı suç örgütünü hedef alan operasyon gerçekleştirdi. İstanbul merkezli 11 ilde düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 51 şüpheli gözaltına alındı.

ÇOK SAYIDA SUÇTAN ARANIYORLARDI

Gazeteci Mustafa Kadir Mercan'ın aktardığı bilgilere göre operasyon kapsamında yakalanan şüphelilerin nitelikli yağma, tehdit, kasten öldürme, öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, mala zarar verme ve genel güvenliği tehlikeye sokma gibi birçok ağır suça karıştıkları belirlendi.

Son dakika | Dört suç örgütüne eş zamanlı operasyon: 51 kişi gözaltında - Resim : 1

ÖRGÜT LİDERLERİ YURT DIŞINDA

Soruşturma kapsamında hedef alınan suç örgütlerinin liderlerinin yurt dışında bulunduğu tespit edildi. Şüpheli elebaşlarından bazılarının ise kırmızı bültenle arandığı öğrenildi. Operasyonlar İstanbul'un yanı sıra Şanlıurfa, Hatay, Kocaeli, Muş, Van, Elazığ, Adana, İzmir, Antalya ve Bingöl'de eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

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Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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