Son Dakika | Diyarbakır'daki Askeri Balta cinayeti 6 yıl sonra çözüldü! 7 kişi tutuklandı

Diyarbakır’ın Dicle ilçesinde 2020 yılında Askeri Balta’nın ateşli silahla öldürülmesine ilişkin soruşturmada 7 kişi tutuklandı.

Dicle Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı JASAT timleri yaklaşık 7 ay süren planlı çalışma yaptı.

Özel çalışma grubu, dosyadaki ifade tutanaklarını, otopsi raporlarını ve kriminal inceleme raporlarını yeniden değerlendirdi. İncelemelerde bazı kişilerin ifadelerinde çelişki ve tutarsızlık tespit edildi.

Bunun üzerine cinayetle bağlantılı olduğu değerlendirilen şüphelilere yönelik 8 Haziran 2026’da Dicle ilçesinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 18 şüpheli yakalandı. Savcılığın talimatıyla V.Ç., Ö.Ş., M.A., H.T., R.Ş., M.Ç. ve R.Ç. isimli 7 şüpheli tutuklandı.

BAKANLIĞIN AÇIKLAMASI

İçişleri Bakanlığı'nın açıklaması da şöyle:

Dicle Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT Timlerince 18 Eylül 2020 tarihinde Diyarbakır’ın Dicle ilçesinde Askeri Balta’nın ateşli silahla öldürülmesi olayının aydınlatılmasına yönelik yaklaşık 7 ay süren planlı çalışma yürütüldü.

Çalışmalar kapsamında, Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT Timleri, Kriminal Şube Müdürlüğü ve Dicle İlçe Jandarma Komutanlığı personelinden oluşan özel çalışma grubu tarafından dosyada yer alan ifade tutanakları, otopsi raporları ve kriminal inceleme raporları yeniden analiz edildi.

Yürütülen incelemeler sonucunda bazı şahısların ifadelerinde tutarsızlık ve çelişkiler tespit edilmesi üzerine, cinayetle bağlantılı olduğu değerlendirilen şüphelilere yönelik 8 Haziran 2026 tarihinde Dicle ilçesinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda 18 şüpheli yakalandı. Dicle Cumhuriyet Savcılığının talimatları doğrultusunda V.Ç., Ö.Ş., M.A., H.T., R.Ş., M.Ç. ve R.Ç. isimli 7 şüpheli tutuklandı.

JASAT Timlerimizi, Kahraman Jandarmamızı, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığımızı, Dicle Cumhuriyet Savcılığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz.