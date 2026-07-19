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Halk TV Türkiye Son dakika | Diyarbakır’da feci kaza! Öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: 19 yaralı

Son dakika | Diyarbakır’da feci kaza! Öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: 19 yaralı

Son dakika haberi... Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde öğrenci servisi ile otomobilin çarpıştığı kazada 17 öğrenci ile serviste bulunan 2 yetişkin yaralandı.

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Elde edilen bilgilere göre, Kaza Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde, öğle saatlerinde Bağlar ilçesi kırsal Ağaçgeçit Mahallesi Diyarbakır Havalimanı yolu üzerinde meydana geldi.

Son dakika | Diyarbakır’da feci kaza! Öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: 19 yaralı - Resim : 1

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19 KİŞİ YARALANDI

N.T. yönetimindeki öğrenci servisi ile V.S. idaresindeki otomobil çarpıştı. Rehabilitasyon okulundan çıkan öğrencileri evlerine bıraktığı öğrenilen serviste bulunan 17 öğrenci ile 2 yetişkin yaralandı.

Son dakika | Diyarbakır’da feci kaza! Öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: 19 yaralı - Resim : 3

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle bölgede trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, araçların yoldan kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü. Kazanın meydana geliş nedeninin belirlenmesi için polis ve jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Diyarbakır Kaza
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